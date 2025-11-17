恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222136張增5323張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(14日)共為222136張，較前增5323張；若計入其他月份的未平倉合約，總數286006張，增6779張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|222136
|5323
|286006
|6779
|13/11(四)
|216813
|3096
|279227
|3458
|12/11(三)
|213717
|5837
|275769
|6489
|11/11(二)
|207880
|-2485
|269280
|-2731
|10/11(一)
|210365
|-466
|272011
|-1681
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|77349
|-1504
|128294
|-869
|13/11(四)
|78853
|1898
|129163
|2158
|12/11(三)
|76955
|-63
|127005
|446
|11/11(二)
|77018
|-2546
|126559
|-2345
|10/11(一)
|79564
|-3515
|128904
|-3423
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
