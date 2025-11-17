  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

17/11/2025 17:34

《外圍焦點》美聯儲副主席杰斐遜發表講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美股三大指數14日收盤表現不一，道指跌0.65%
▷ 美聯儲副主席杰斐遜將於17日22:30就經濟前景與貨幣政策發言
▷ 美國11月紐約聯儲製造業指數17日21:30公布，預測值5.8

　　美股上周五(14日)市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。道指收市跌309.74點或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點或0.13%，報22900.59點。港股方面，恒生指數收市報26384，跌188點或0.7%，成交2176億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在2025年治理與文化改革會議上致歡迎辭。10:30pm，美聯儲副主席杰斐遜就經濟前景和貨幣政策發表講話。10:45pm，歐洲央行執委連恩發表講話。18日凌晨12:00am，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會的數字歐元聽證會上發言。2:00am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持一場爐邊談話並參與問答環節。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由10.7降至5.8。

　　在美國，今日公布業績的公司有：華住(US.HTHT)、晶科能源(US.JKS)、小牛電動(US.NIU)、搜狐(US.SOHU)、新氧(US.SY)、攜程網(US.TCOM)、小鵬汽車(US.XPEV)、滿幫(US.YMM)、極氪(US.ZK)等。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

下一篇新聞︰17/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６３２２點，跌４５點，低水６２點

其他
More

17/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２６３６７跌２２２點，成交８１１２４張

17/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２６３６７跌２２２點，低水１７點

17/11/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７９﹒５升２４﹒…

17/11/2025 09:15  期指低開６９點報２６５２０，國指期貨跌１７點報９３９５

17/11/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７７７﹒０升２１﹒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區