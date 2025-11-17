恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數222151張增5437張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(14日)共為222151張，較前增5437張；若計入其他月份的未平倉合約，總數255437張，增5931張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|222151
|5437
|255437
|5931
|13/11(四)
|216714
|14993
|249506
|15309
|12/11(三)
|201721
|679
|234197
|934
|11/11(二)
|201042
|-11624
|233263
|-11714
|10/11(一)
|212666
|5049
|244977
|5068
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/11(五)
|111917
|-4284
|127580
|-4204
|13/11(四)
|116201
|4655
|131784
|4706
|12/11(三)
|111546
|-881
|127078
|-897
|11/11(二)
|112427
|-4895
|127975
|-4884
|10/11(一)
|117322
|3367
|132859
|3396
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
