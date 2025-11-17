期指低開69點報26520，國指期貨跌17點報9395

期指低開69點報26520，國指期貨低開17點報9395，科指期貨低開31點報5795。
《經濟通通訊社17日專訊》
17/11/2025 09:15
