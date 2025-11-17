即月期指最後交易價26367跌222點，成交81124張

即月期指最後交易價26367，跌222點，低水17點，成交81124張。即月國指期貨最後交易價9323，跌89點，低水5點，成交66271張。另外，即月科指期貨最後交易價5756，跌70點，低水1點，成交103084張。

《經濟通通訊社17日專訊》