即月期指最後交易價26367跌222點，成交81124張

即月期指最後交易價26367，跌222點，低水17點，成交81124張。即月國指期貨最後交易價9323，跌89點，低水5點，成交66271張。另外，即月科指期貨最後交易價5756，跌70點，低水1點，成交103084張。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票
17/11/2025 16:46
