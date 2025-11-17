【夜期時段】即月期指最新報26322點，跌45點，低水62點

即月期指在夜期時段開市報26355點，跌12點，低水29點，最新報26322點，跌45點，低水62點，合約成交393張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9316點，跌7點，低水12點，最新報9307點，跌16點，低水21點，合約成交619張。

《經濟通通訊社17日專訊》