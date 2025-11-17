《日入而息》小鵬汽車上季虧損收窄至3.8億人幣，吉利第三季多賺59%

小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%

吉利汽車(00175)第三季多賺59%，首九月純利跌0.8%至131.1億人幣

百勝中國(09987)內地消費者仍注重「性價比」惟情緒趨積極，外賣平台補貼影響有限；集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣；屈翠容稱內地消費者情緒呈早期回暖跡象，料2028年股東回報突破10億美元

據報英國前財政大臣奧斯本入圍滙控(00005)主席候選名單；傳滙豐環球保險業務首席產品官程思韻將出任恒生保險行政總裁

德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅

阿里千問App上線公測，進軍AI to C市場；阿里千問App公測，用戶湧入過載沒能服務，公司暫無回應；阿里巴巴回應千問崩了：狀態良好，歡迎來問

雷軍微博回應汽車安全質疑，同日傳出小米公關總經理王化將換崗

外匯局表示10月銀行結售匯順差收窄至177億美元；受國慶中秋假期等影響，10月跨境資金淨流入增多

中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據

中國外交部表示G20會議期間，李強沒有會見日方領導人安排；敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行

日本外務省高官訪華協商，外交部表示有消息會及時發布

日本官房長官表示已就中國取消赴日實習和旅遊，和中方交涉