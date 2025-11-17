  • 會員
照顧者 情緒健康
17/11/2025 19:42

《日入而息》小鵬汽車上季虧損收窄至3.8億人幣，吉利第三季多賺59%

小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%
吉利汽車(00175)第三季多賺59%，首九月純利跌0.8%至131.1億人幣
百勝中國(09987)內地消費者仍注重「性價比」惟情緒趨積極，外賣平台補貼影響有限；集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣；屈翠容稱內地消費者情緒呈早期回暖跡象，料2028年股東回報突破10億美元
據報英國前財政大臣奧斯本入圍滙控(00005)主席候選名單；傳滙豐環球保險業務首席產品官程思韻將出任恒生保險行政總裁
德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅
阿里千問App上線公測，進軍AI to C市場；阿里千問App公測，用戶湧入過載沒能服務，公司暫無回應；阿里巴巴回應千問崩了：狀態良好，歡迎來問
雷軍微博回應汽車安全質疑，同日傳出小米公關總經理王化將換崗
外匯局表示10月銀行結售匯順差收窄至177億美元；受國慶中秋假期等影響，10月跨境資金淨流入增多
中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據
中國外交部表示G20會議期間，李強沒有會見日方領導人安排；敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行
日本外務省高官訪華協商，外交部表示有消息會及時發布
日本官房長官表示已就中國取消赴日實習和旅遊，和中方交涉
特朗普轉向國內民生，宣布削減部分食品關稅並派二千美元

恒指跌188點收報26384保五十天線不失，中日氣氛驟降攜程捱沽
　
滬綜指收跌0.46%兩連跌，鋰礦概念逆勢走高
　　　　　
歐元最新報1.1600/02，日圓最新報154.73/77
 
小米(01810)明放榜料第三季多賺逾六成，電動車業務扭虧為盈
博雅互動(00434)首三季純利升1.08倍至4.9億元
吉利汽車(00175)首九月純利跌0.8%至131.1億人幣
小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%
 
百勝中國(09987)內地消費者仍注重「性價比」惟情緒趨積極，外賣平台補貼影響有限；集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣；屈翠容稱內地消費者情緒呈早期回暖跡象，料2028年股東回報突破10億美元
中集安瑞科(03899)鋼焦一體化項目簽約，預計2026年完工；擬在公開市場購回不超過3043.8萬股
OKURA(01655)就配售協議訂立補充協議，調整配售價至每股0.196元，申請下午復牌
靖洋集團(08257)獲美Tinicum附屬溢價87%提私有化，涉資最多2.45億元
網易(09999)燕雲十六聲海外版上市，Steam暢銷榜排第七，曾見19萬玩家同時在線
據報英國前財政大臣奧斯本入圍滙控(00005)主席候選名單；傳滙豐環球保險業務首席產品官程思韻將出任恒生保險行政總裁
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
雷軍微博回應汽車安全質疑，同日傳出小米公關總經理王化將換崗
信置(00083)合作發展油塘柏景峰加推78伙，入場單位426.27萬起
嘉里建設(00683)緹外招標售出分層大宅，套現1.85億元
新世界(00017)佐敦新盤瑧爾最快本周開價，首批不少於30伙
新地(00016)旗下新城市廣場斥1800萬作聖誕宣傳推廣，料人流及營業額錄雙位數升幅
香港興業與中信泰富大嶼山愉景灣項目命名為意濤，提供1400伙
宇樹科技完成A股上市輔導，用時四個月
華為據報周五發布AI領域突破性技術，算力資源利用率將大幅提高
阿里千問App上線公測，進軍AI to C市場；阿里千問App公測，用戶湧入過載沒能服務，公司暫無回應；阿里巴巴回應千問崩了：狀態良好，歡迎來問
佰金生命科學(01466)更改每手買賣單位為8000股
瀚華金控(03903)周小川已辭任聯席總裁職務，自今日生效
承輝國際(01094)周向濤辭任執行董事兼董事會聯席主席
日本共生(00627)改名為「共生智築控股有限公司」
聯想控股(03396)李蓬辭任執行董事及首席執行官職務
珀萊雅表示已交H股上市申請，相關備案材料獲中證監接收
一元宇宙(01616)陳燕華辭任公司秘書及授權代表，續停牌
智數科技集團(01159)與普天軌道交通技術訂立戰略合作協議
軒竹生物(02575)就建議實施H股全流通向中國證監會備案
 
藥監局表示鼓勵「銀髮族」化妝品技術研發，擬允許化妝品店現場調配
蘋果北京新Apple Store下月6日大興薈聚開業
廣東省人工智能與機器人產業投資基金成立，出資額10億
廣東表示支持廣州市建設全省養老金融示範樣板城市
市場監管總局表示保健食品首次納入免稅店經營品類
歐萊雅入股「LAN蘭」，美次方投資首個中國本土護膚品牌
上金所表示決定設立工行三亞黃金指定倉庫
市監總局就新型壟斷風險提出合規指引，涉過度補貼、「二選一」等
商務部表示荷蘭經濟大臣安世半導體言論顛倒黑白，違背契約精神
低空物流企業迅蟻科技獲數千萬元融資，杭州地方國企參投
人行2830億逆回購放水1631億，另進行8000億買斷式逆回購
招商局集團副總經理李百安嚴重違紀違法受查
華為Mate 80系列今起預訂下周二發布，訂金200元人民幣
盈峰資本表示不法分子冒名開展非法證券活動
中國商務部表示對原產於美國正丙醇繼續徵收反補貼稅
特朗普轉向國內民生，宣布削減部分食品關稅並派二千美元
美國財長貝森特稱特朗普2000美元關稅分紅提議須獲國會批准
河南鄭州航空港區比亞迪擴建項目發生結構坍塌事故釀3死
財政部表示首10月地方政府專項債券、超長期特別國債等共支出4.54萬億
內地首10月國有土地使用權出讓收入近2.5萬億，同比下降7.4%
北京10月工業增加值增10.4%，受新能源車製造和電力行業帶動
內地首10月財政收入增幅擴至0.8%，支出增長2%
北京10月消費零售總額大漲12.6%，首10月固投同比增7.8%
何立峰稱冀中德企業加強溝通對接，擴展雙向投資興業機會
中方提醒公民避免赴日，外交部表示日方言論惡化人員交流氛圍
內地暫緩上映《蠟筆小新》劇場版等多套日本電影
10月外資減持500億元中國銀行間債券，連續第六個月減持
中信證券申請削減業務種類，知情人士表示收購廣州證券後續事項
外匯局表示10月銀行結售匯順差收窄至177億美元；受國慶中秋假期等影響，10月跨境資金淨流入增多
中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據
 
台股收升0.18%，報27447.31點
 
日外務省官員訪華，就高市涉台言論進行協商
東京股市低開，日本旅遊消費股重挫，資生堂跌11%
英國宣布近代史上規模最大的庇護政策改革
韓海軍暫停與日本海自聯合演習，避開中日爭端漩渦
高市內閣民調支持率升至69%，但對華政策反應兩極
俄氣傳加緊推進通往中國的西伯利亞力量2號管道項目
中國外交部表示G20會議期間，李強沒有會見日方領導人安排；敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行
中國籲避免赴日旅遊，野村經濟學家料日本GDP減少0.36%
央視表示日本外務省高官今起訪華
日本外務省高官訪華協商，外交部表示有消息會及時發布
日本官房長官表示已就中國取消赴日實習和旅遊，和中方交涉
環時社評表示中國公民需謹慎前往日本的四個原因
美國聯邦航空管理局取消停擺期間的航班削減措施
 
印尼計劃在2026年對黃金出口徵稅
日本長期國債大幅下跌，受財政擔憂加劇影響
比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現
泰國第三季GDP增幅為四年最低，政治不確定性及外部不利因素上升
 
陳茂波稱對第四季經濟表現審慎樂觀，明年料可望繼續增長
孫東稱周四將公布北都新田科技城創科產業發展規劃概念綱要
31歲非華裔男子涉破壞候選人推廣物品被捕
李家超稱地緣政治緊張及全球貿易政策波動，有挑戰就有機遇
國產寶馬iX3將搭載與Momenta聯合開發智駕輔助系統，明年量產上市
大摩表示明年底恒指基本情境目標為27500點
德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅
金管局表示信用卡應收帳款總額在今年第三季上升1.4%至9月底的1510億港元
旅發局表示首十月訪港旅客約4100萬人次按年升12%
消委會發現學車套餐課程駕駛實習時數不足，學員需額外補鐘
屋宇署9月批出9份建築圖則及16份入伙紙
機管局表示香港國際機場10月客運量按年升18%，貨運量升2.9%
香港中美論壇在港舉行，謝鋒指兩國元首釜山會晤是新起點，而非終點
中原十大屋苑周末錄16宗成交，按周升60%
MDRi表示「雙十一」購物節受港消費者歡迎，八成年輕人參與
卓智醫院夥養和醫院推出跨境醫療禮賓服務
滙豐表示學生及長者佔金融騙案比例最高兩個客群，上半年成功為客戶堵截近七成騙款

