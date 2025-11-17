17/11/2025 19:42
《日入而息》小鵬汽車上季虧損收窄至3.8億人幣，吉利第三季多賺59%
《即日市況》
|恒指跌188點收報26384保五十天線不失，中日氣氛驟降攜程捱沽
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.46%兩連跌，鋰礦概念逆勢走高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1600/02，日圓最新報154.73/77
《公司業績》
|小米(01810)明放榜料第三季多賺逾六成，電動車業務扭虧為盈
|博雅互動(00434)首三季純利升1.08倍至4.9億元
|吉利汽車(00175)首九月純利跌0.8%至131.1億人幣
|小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%
《公司資訊》
|百勝中國(09987)內地消費者仍注重「性價比」惟情緒趨積極，外賣平台補貼影響有限；集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣；屈翠容稱內地消費者情緒呈早期回暖跡象，料2028年股東回報突破10億美元
|中集安瑞科(03899)鋼焦一體化項目簽約，預計2026年完工；擬在公開市場購回不超過3043.8萬股
|OKURA(01655)就配售協議訂立補充協議，調整配售價至每股0.196元，申請下午復牌
|靖洋集團(08257)獲美Tinicum附屬溢價87%提私有化，涉資最多2.45億元
|網易(09999)燕雲十六聲海外版上市，Steam暢銷榜排第七，曾見19萬玩家同時在線
|據報英國前財政大臣奧斯本入圍滙控(00005)主席候選名單；傳滙豐環球保險業務首席產品官程思韻將出任恒生保險行政總裁
|阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
|雷軍微博回應汽車安全質疑，同日傳出小米公關總經理王化將換崗
|信置(00083)合作發展油塘柏景峰加推78伙，入場單位426.27萬起
|嘉里建設(00683)緹外招標售出分層大宅，套現1.85億元
|新世界(00017)佐敦新盤瑧爾最快本周開價，首批不少於30伙
|新地(00016)旗下新城市廣場斥1800萬作聖誕宣傳推廣，料人流及營業額錄雙位數升幅
|香港興業與中信泰富大嶼山愉景灣項目命名為意濤，提供1400伙
|宇樹科技完成A股上市輔導，用時四個月
|華為據報周五發布AI領域突破性技術，算力資源利用率將大幅提高
|阿里千問App上線公測，進軍AI to C市場；阿里千問App公測，用戶湧入過載沒能服務，公司暫無回應；阿里巴巴回應千問崩了：狀態良好，歡迎來問
|佰金生命科學(01466)更改每手買賣單位為8000股
|瀚華金控(03903)周小川已辭任聯席總裁職務，自今日生效
|承輝國際(01094)周向濤辭任執行董事兼董事會聯席主席
|日本共生(00627)改名為「共生智築控股有限公司」
|聯想控股(03396)李蓬辭任執行董事及首席執行官職務
|珀萊雅表示已交H股上市申請，相關備案材料獲中證監接收
|一元宇宙(01616)陳燕華辭任公司秘書及授權代表，續停牌
|智數科技集團(01159)與普天軌道交通技術訂立戰略合作協議
|軒竹生物(02575)就建議實施H股全流通向中國證監會備案
《中國要聞》
|藥監局表示鼓勵「銀髮族」化妝品技術研發，擬允許化妝品店現場調配
|蘋果北京新Apple Store下月6日大興薈聚開業
|廣東省人工智能與機器人產業投資基金成立，出資額10億
|廣東表示支持廣州市建設全省養老金融示範樣板城市
|市場監管總局表示保健食品首次納入免稅店經營品類
|歐萊雅入股「LAN蘭」，美次方投資首個中國本土護膚品牌
|上金所表示決定設立工行三亞黃金指定倉庫
|市監總局就新型壟斷風險提出合規指引，涉過度補貼、「二選一」等
|商務部表示荷蘭經濟大臣安世半導體言論顛倒黑白，違背契約精神
|低空物流企業迅蟻科技獲數千萬元融資，杭州地方國企參投
|人行2830億逆回購放水1631億，另進行8000億買斷式逆回購
|招商局集團副總經理李百安嚴重違紀違法受查
|華為Mate 80系列今起預訂下周二發布，訂金200元人民幣
|盈峰資本表示不法分子冒名開展非法證券活動
|中國商務部表示對原產於美國正丙醇繼續徵收反補貼稅
|特朗普轉向國內民生，宣布削減部分食品關稅並派二千美元
|美國財長貝森特稱特朗普2000美元關稅分紅提議須獲國會批准
|河南鄭州航空港區比亞迪擴建項目發生結構坍塌事故釀3死
|財政部表示首10月地方政府專項債券、超長期特別國債等共支出4.54萬億
|內地首10月國有土地使用權出讓收入近2.5萬億，同比下降7.4%
|北京10月工業增加值增10.4%，受新能源車製造和電力行業帶動
|內地首10月財政收入增幅擴至0.8%，支出增長2%
|北京10月消費零售總額大漲12.6%，首10月固投同比增7.8%
|何立峰稱冀中德企業加強溝通對接，擴展雙向投資興業機會
|中方提醒公民避免赴日，外交部表示日方言論惡化人員交流氛圍
|內地暫緩上映《蠟筆小新》劇場版等多套日本電影
|10月外資減持500億元中國銀行間債券，連續第六個月減持
|中信證券申請削減業務種類，知情人士表示收購廣州證券後續事項
|外匯局表示10月銀行結售匯順差收窄至177億美元；受國慶中秋假期等影響，10月跨境資金淨流入增多
|中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據
《寶島快訊》
|台股收升0.18%，報27447.31點
《國際要聞》
|日外務省官員訪華，就高市涉台言論進行協商
|東京股市低開，日本旅遊消費股重挫，資生堂跌11%
|英國宣布近代史上規模最大的庇護政策改革
|韓海軍暫停與日本海自聯合演習，避開中日爭端漩渦
|高市內閣民調支持率升至69%，但對華政策反應兩極
|俄氣傳加緊推進通往中國的西伯利亞力量2號管道項目
|中國外交部表示G20會議期間，李強沒有會見日方領導人安排；敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行
|中國籲避免赴日旅遊，野村經濟學家料日本GDP減少0.36%
|央視表示日本外務省高官今起訪華
|日本外務省高官訪華協商，外交部表示有消息會及時發布
|日本官房長官表示已就中國取消赴日實習和旅遊，和中方交涉
|環時社評表示中國公民需謹慎前往日本的四個原因
|美國聯邦航空管理局取消停擺期間的航班削減措施
《外圍經濟》
|印尼計劃在2026年對黃金出口徵稅
|日本長期國債大幅下跌，受財政擔憂加劇影響
|比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現
|泰國第三季GDP增幅為四年最低，政治不確定性及外部不利因素上升
《其他消息》
|陳茂波稱對第四季經濟表現審慎樂觀，明年料可望繼續增長
|孫東稱周四將公布北都新田科技城創科產業發展規劃概念綱要
|31歲非華裔男子涉破壞候選人推廣物品被捕
|李家超稱地緣政治緊張及全球貿易政策波動，有挑戰就有機遇
|國產寶馬iX3將搭載與Momenta聯合開發智駕輔助系統，明年量產上市
|大摩表示明年底恒指基本情境目標為27500點
|德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅
|金管局表示信用卡應收帳款總額在今年第三季上升1.4%至9月底的1510億港元
|旅發局表示首十月訪港旅客約4100萬人次按年升12%
|消委會發現學車套餐課程駕駛實習時數不足，學員需額外補鐘
|屋宇署9月批出9份建築圖則及16份入伙紙
|機管局表示香港國際機場10月客運量按年升18%，貨運量升2.9%
|香港中美論壇在港舉行，謝鋒指兩國元首釜山會晤是新起點，而非終點
|中原十大屋苑周末錄16宗成交，按周升60%
|MDRi表示「雙十一」購物節受港消費者歡迎，八成年輕人參與
|卓智醫院夥養和醫院推出跨境醫療禮賓服務
|滙豐表示學生及長者佔金融騙案比例最高兩個客群，上半年成功為客戶堵截近七成騙款
