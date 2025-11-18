恒指期貨現貨月份未平倉合約總數137057張，減11612張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為137057張，較前減11612張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155999張，減11669張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|137057
|-11612
|155999
|-11669
|14/11(五)
|148669
|9184
|167668
|9302
|13/11(四)
|139485
|4863
|158366
|5059
|12/11(三)
|134622
|3524
|153307
|3528
|11/11(二)
|131098
|-435
|149779
|-469
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|46321
|2442
|58453
|2366
|14/11(五)
|43879
|-2349
|56087
|-2477
|13/11(四)
|46228
|126
|58564
|380
|12/11(三)
|46102
|-1654
|58184
|-1517
|11/11(二)
|47756
|2394
|59701
|2378
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票