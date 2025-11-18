恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數206053張，減逾萬六張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為206053張，較前減16083張；若計入其他月份的未平倉合約，總數270649張，減15357張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|206053
|-16083
|270649
|-15357
|14/11(五)
|222136
|5323
|286006
|6779
|13/11(四)
|216813
|3096
|279227
|3458
|12/11(三)
|213717
|5837
|275769
|6489
|11/11(二)
|207880
|-2485
|269280
|-2731
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|77831
|482
|129434
|1140
|14/11(五)
|77349
|-1504
|128294
|-869
|13/11(四)
|78853
|1898
|129163
|2158
|12/11(三)
|76955
|-63
|127005
|446
|11/11(二)
|77018
|-2546
|126559
|-2345
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇