期貨新聞

18/11/2025 17:19

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

▷ 美股三大指數17日收跌，道指跌557.24點
▷ 美國18日公布耐用品訂單、進出口物價等數據
▷ 里奇蒙聯儲總裁巴爾金將於19日發表講話

　　受市場對人工智能股的高估值泡沫憂慮升溫，以及對聯儲局未來利率走向持續不確定等因素影響，美股昨日（17日）遭遇顯著拋售壓力。道指收市跌557.24點或1.18%，報46590.24；標普500指數跌61.7點或0.92%，報6672.41點；納指跌192.51點或0.84%，報22708.07點。港股方面，恒生指數收市報25930，跌454點或1.7%，成交2421億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫和歐洲央行執委埃爾德森介紹2025年監管審查與評估進程(SREP)的總體結果；同一時間，德國財長克林貝爾向媒體發表講話。11:30pm，美聯儲理事巴爾就銀行監管發表講話。19日凌晨12:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。1:00am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉發表題為「揭開英國收入增長和消費疲軟之謎」的演講。

　　數據方面，今晚9:30pm，美國公布10月出口物價；10月進口物價。10:15pm，美國公布10月產能利用率；10月工業生產。11:00pm，美國公布8月耐用品訂單，料由下滑2.8%改善至升2.9%；8月工廠訂單料由下滑1.3%改善至升1.4%；11月NAHB房屋市場指數料維持於37。明日5:00am，美國公布9月長期資本流動。

　　在美國，今日公布業績的公司有：百度(US.BIDU)、BOSS直聘(US.BZ)、富途控股(US.FUTU)、家得寶(US.HD)、愛奇藝(US.IQ)、拼多多(US.PDD)、奇富科技(US.QFIN)、微博(US.WB)等。
《經濟通通訊社18日專訊》

