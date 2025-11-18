  • 會員
期貨新聞

18/11/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數202395張，減逾萬九張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為202395張，較前減19756張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238484張，減16953張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/11(一)202395-19756238484-16953
14/11(五)22215154372554375931
13/11(四)2167141499324950615309
12/11(三)201721679234197934
11/11(二)201042-11624233263-11714

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/11(一)11475428371327455165
14/11(五)111917-4284127580-4204
13/11(四)11620146551317844706
12/11(三)111546-881127078-897
11/11(二)112427-4895127975-4884

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

照顧者 情緒健康

