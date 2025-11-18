恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數202395張，減逾萬九張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為202395張，較前減19756張；若計入其他月份的未平倉合約，總數238484張，減16953張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|202395
|-19756
|238484
|-16953
|14/11(五)
|222151
|5437
|255437
|5931
|13/11(四)
|216714
|14993
|249506
|15309
|12/11(三)
|201721
|679
|234197
|934
|11/11(二)
|201042
|-11624
|233263
|-11714
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/11(一)
|114754
|2837
|132745
|5165
|14/11(五)
|111917
|-4284
|127580
|-4204
|13/11(四)
|116201
|4655
|131784
|4706
|12/11(三)
|111546
|-881
|127078
|-897
|11/11(二)
|112427
|-4895
|127975
|-4884
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
