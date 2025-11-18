期指低開217點報26150，國指期貨跌73點報9250

期指低開217點報26150，國指期貨低開73點報9250，科指期貨低開67點報5689。
18/11/2025 09:15
