即月期指最後交易價25914跌453點，成交87986張

即月期指最後交易價25914，跌453點，低水16點，成交87986張。即月國指期貨最後交易價9167，跌156點，低水8點，成交87859張。另外，即月科指期貨最後交易價5639，跌117點，低水7點，成交111766張。

《經濟通通訊社18日專訊》