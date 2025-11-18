  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
期貨新聞

18/11/2025 16:46

即月期指最後交易價25914跌453點，成交87986張

　　即月期指最後交易價25914，跌453點，低水16點，成交87986張。即月國指期貨最後交易價9167，跌156點，低水8點，成交87859張。另外，即月科指期貨最後交易價5639，跌117點，低水7點，成交111766張。
《經濟通通訊社18日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰18/11/2025 17:19  《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

下一篇新聞︰18/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５９１４跌４５３點，低水１６點

其他
More

18/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２６００９點，升９５點，高水７９點

18/11/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６４９﹒２５跌４２…

18/11/2025 09:15  期指低開２１７點報２６１５０，國指期貨跌７３點報９２５０

18/11/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６９５﹒５升３﹒５點

18/11/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２３９５張，減逾萬九張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區