【夜期時段】即月期指最新報26009點，升95點，高水79點

即月期指在夜期時段開市報25927點，升13點，低水3點，最新報26009點，升95點，高水79點，合約成交760張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9171點，升4點，低水4點，最新報9201點，升34點，高水26點，合約成交835張。

《經濟通通訊社18日專訊》