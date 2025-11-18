  • 會員
說說心理話
期貨新聞

18/11/2025 19:01

《再戰明天》達拉斯聯儲總裁發表講話，聯想快手公布業績

摘要
免責聲明

▷ 达拉斯聯儲總裁洛根19日8:55am發表講話
▷ 聯想、快手等公司19日公布業績
▷ 中國總理李強、外長王毅分別訪問贊比亞及中亞三國至20日、22日

　　達拉斯聯儲總裁發表講話，及聯想快手公布業績，料為周三（19日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。中國總理李強對贊比亞進行正式訪問（至20日）。中國外長王毅訪問吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦並分別同三國外長舉行戰略對話（至22日）。周三本港時間8:55am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根發表講話。晚上7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2025 EBA政策研究研討會上發表主旨演講。

*歐元區公布CPI，美國公布貿易收支等數據*

　　數據方面，周三5:00am（本港時間．下同），美國公布9月長期資本流動。7:50am，日本公布10月出口，年率升幅料由4.2%收窄至1.1%；10月進口年率料由3%逆轉至下滑1%；10月貿易收支料由負2374億日圓惡化至負2842億日圓。3:00pm，英國公布10月消費者物價指數，月率料由持平升上0.4%，年率升幅料由3.8%收窄至3.5%；10月核心消費者物價指數年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。5:30pm，英國公布9月房價指數。6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。9:30pm，美國公布8月出口；8月進口；8月貿易收支料由負783億美元收窄至負607億美元；10月建築許可；10月新屋動工。

　　在本港，明日公布業績的公司有:聯想集團(00992)、快手-W(01024)、金山軟件(03888)等。
《經濟通通訊社18日專訊》

