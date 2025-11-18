《日入而息》小米上季經調整盈利增81%勝預期，華懋24.75億奪荃灣住宅地

|小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期；智能電動汽車及AI等創新業務經營收益7億人幣，首次實現單季度經營盈利
|華懋以24.75億元奪荃灣永順街住宅地，高於預期
|本港今年8月至10月失業率下降至3.8%，低於市場預期4%
|盧寵茂稱科大獲批籌辦第三間醫學院，自資20億在清水灣建綜合醫學大樓
|金管局據報增加致電銀行次數，關注銀行將規模更小發展商信貸額度展期意願
|陳茂波稱金管局與PIF即將推出十億美元基金，助企業拓沙特市場
|澳洲礦產公司GBM Resources擬來港第二上市
|內地車聯網服務平台車衛士啟動港股IPO計劃
|遇見小麵通過聯交所上市聆訊，上半年利潤按年增96%
|花旗香港指本港千萬富翁人口增至近40萬人，平均34歲賺到首個100萬；花旗香港指明年仍偏好中美歐股票資產，料本港樓價溫和升3%
|澳門明年向合資格永久居民獲派1萬，非永久性居民則為6000元
|亞太小股災恒指收挫454點報25930，失平均線兼穿兩萬六，僅六藍籌上升
|滬綜指收跌0.8%連挫三日，AI應用概念逆勢漲
|歐元最新報1.1589/90，日圓最新報155.22/25
|小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期；第三季智能電動汽車及AI等創新業務經營收益7億人幣，首次實現單季度經營盈利
|中國東方集團(00581)第三季扣除財務成本淨額後的經營溢利按年增6.07倍
|德泰新能源集團(00559)要求聯交所上市委員會覆核上市科決定
|H&H國際控股(01112)首九個月總收入按呈報基準按年升12%
|滙控(00005)董事會據報就集團主席候選人存分歧
|比亞迪(01211)計劃明年底擴大歐洲銷售網絡一倍
|雲南建投混凝土(01847)今早開市前停牌，待公布原因
|能源及能量環球(01142)今早開市前停牌，待公布原因；正就上訴裁決尋求法律意見，下午恢復買賣
|中國品牌衝擊奢侈品市場格局，LV主席在滬訪老鋪黃金(06181)、山下有松
|中集安瑞科(03899)夥招商輪船、中石化香港打造香港綠色燃料加注中心
|何小鵬稱小鵬汽車(09868)明年將推出7款全新車型以及三款Robotaxi車型
|吉利(00175)表示將於極氪完成退市及投資者選股後，才啟動回購股份；訂立一份股份回購協議，回購股份涉及金額最高達23億元
|零跑(09863)李騰飛稱與一汽首個海外車型合作項目已落地，預計明年量產
|蔚來(09866)旗下螢火蟲拓展無關稅壁壘右軚市場，首批將出口至新加坡
|新東方(09901)俞敏洪南極旅遊發全員信引爭議，有員工稱無法共情
|美國Adeia針對聯想(00992)、AMD等提出337調查申請，指半導體器件等涉侵權
|Figure創始人質疑Walker S2是電腦特效，優必選(09880)已發一鏡到底視頻
|長實(01113)向八名撻訂買家入稟追討重售單位差價，三名買家被頒破產令
|新世界(00017)佐敦新盤瑧爾日內開放示範單位周內開價，將推出「層購」安排
|益兆集團及俊和發展長沙灣幸薈首推30伙，入場價逾288萬起
|鄭州富力(02777)萬達文華酒店下月司法拍賣，起拍價3.28億
|中國銀行(03988)贖回減記型無固定期限資本債券
|中銀香港(02388)成功獲取特快線上貸款客戶按年升逾七成半
|PAObank提供16小時美股交易時段服務
|星展香港與南豐集團簽署總值15億港元多幣種可持續發展表現掛勾貸款；星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠
|騰訊(00700)今日回購101.3萬股，涉資6.36億元
|阿里千問App上線次日晉蘋果中國區免費應用第五位，國際版將上線；淘寶閃購與阿里健康京滬穗杭試推「居家閃檢」，上門檢測呼吸道病菌平均3小時出報告
|螞蟻推出全模態通用AI助手「靈光」，支持30秒生成應用；螞蟻國際加入金管局Ensemble項目架構工作小組，推動香港通證化生態系統發展；瑞銀集團夥螞蟻國際推動基於區塊鏈的即時跨境支付結算與流動性管理
|美團(03690)為騎手提供300萬份「防寒險」、新冬服和騎手餐；SKECHERS與美團閃購合作，上線內地逾40城超200家門店提供「30分鐘送達」服務
|環球醫療(02666)成立合資公司
|JBB BUILDERS(01903)成立合營企業
|雲迹(02670)就申請建議實行H股全流通向中國證監會備案
|包浩斯國際(00483)中期同店銷售增長按年跌7%
|中國宏橋(01378)控股股東中國宏橋控股增持股份約0.08%
|朝聚眼科(02219)有意於市場上進行股份購回
|MIRXES-B(02629)與沃森訂立諒解備忘錄
|春立醫療(01858)H股類別股東大會將會延期至12月3日舉行
|恒地(00016)中環新海濱旗艦項目命名為Central Yards，第一期料2027年開幕
|中國生物製藥(01177)CDH17抗體偶聯藥物已獲得中國藥監局臨床試驗批准
|港鐵(00066)金澤培稱港鐵選舉日提早開出頭班車，以便票站人員作準備
|中央全面依法治國工作會議召開，習近平稱推進科學立法、全民守法
|李強在俄見米舒斯京，願深化投資、能源、農業等合作
|中國10月稀土及製品出口量1.05萬噸增1.6%，前10月增2.6%；印度10月貨物貿易逆差創歷史紀錄，因黃金入口激增
|有機硅實控人會議上海召開，料有望確定減產目標
|國務委員諶貽琴籲改進國企薪酬管理，加大調控不合理過高收入
|全運會特許商品總銷售額突破6.8億元人民幣
|鐵路部門調整京港高鐵等多線路票價，最低5.5折優惠
|美國赫斯特雜誌控告國資《時尚》雜誌社侵權，上海法院受理
|內地10月青年失業率降至17.3%，續創6月以來最低
|北京市科委指目標到2027年轉化孵化3000家科技型企業
|內地有銀行為降低成本，帳戶動態免費短訊改為收費
|金鼎光學啟動IPO輔導，國投證券擔任輔導機構
|鴻博股份子公司英博數科合同糾紛仲裁獲勝，獲賠超2.4億元
|中國本周盧森堡發行至多40億歐元主權債券，標普給予A+評級
|人行4075億逆回購利率持平，淨投放37億；潘功勝會見德意志聯邦銀行行長，就經濟金融形勢等交流；土耳其人民幣清算行業務正式啟動
|雲南原副省長李石松受賄逾1億，一審判囚15年
|市監總局批准發布2項智能家電國家標準，明年5月起實施
|瑞幸咖啡第三季營收超152億元增50%，淨利跌1.9%，暫無回歸美股時間表
|大疆回應投資3D打印「智能派」指看好行業增長與發展潛力
|黛安芬內地實體店今年底全面關閉，暫未知網店會否繼續經營
|西貝回應門店一線全員漲薪，從9月起平均漲薪500元/人/月
|娃哈哈集團舉行經銷商大會，總經理許思敏亮相，宗馥莉缺席
|字節據報設中國交易與廣告部門，整合商業化、電商和生活服務技術團隊
|台股收跌2.52%，報26756.12點
|澳洲民調對美國干預內政的擔憂上升，首次超越中國
|加拿大總理卡尼首份預算案獲議會支持，避免再次大選
|特朗普宣布對沙特阿拉伯出售F-35戰機
|美國前財長薩默斯「榮登」愛潑斯坦文件，宣布退出公眾視野
|聯儲局副主席杰斐遜稱減息需緩慢行事；12月是否降息引發聯儲局內部分裂，理事沃勒撐再減25基點；多個技術指標顯示市場內部疲弱，美股或至少全面回調10%
|英偉達即將公布財報，市場預期獲利表現超越預期
|李家超稱高度重視加速北都發展，相信將成為香港經濟發展新引擎
|盧寵茂稱科大獲批籌辦第三間醫學院，自資20億在清水灣建綜合醫學大樓
|金管局據報增加致電銀行次數，關注銀行將規模更小發展商信貸額度展期意願；可持續債務是具潛力金融工具，有助填補新興市場數以萬億美元計氣候資金缺口
|陳茂波稱金管局與PIF即將推出十億美元基金，助企業拓沙特市場
|證監會敦促持牌機構偵測及預防用作洗錢潛在分層交易活動
|瑞銀指A股和H股市場均有正面因素支持，料明年內地電動車滲透率提升6個百分點
|藝人黃百鳴涉內幕交易，指示胞妹購天馬影視股票
|花旗香港指本港千萬富翁人口增至近40萬人，平均34歲賺到首個100萬
|宏利報告指生活質素與財務獨立成為亞洲高齡人口首要目標
|本港今年8月至10月失業率下降至3.8%，低於市場預期4%
|PayPal報告指香港商戶去年全球市場營收達數十億美元，反映亞太區重要跨境電商市場地位
|中大醫學院歡迎科大成立第三間醫學院，有助加強醫療人才培訓
|仲量聯行指本港第三季商業地產總投資額按年跌一成至12億美元
|澳門明年向合資格永久居民獲派1萬，非永久性居民則為6000元
|花旗香港指明年仍偏好中美歐股票資產，料本港樓價溫和升3%
