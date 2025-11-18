《日入而息》小米上季經調整盈利增81%勝預期，華懋24.75億奪荃灣住宅地

澳洲礦產公司GBM Resources擬來港第二上市

內地車聯網服務平台車衛士啟動港股IPO計劃

遇見小麵通過聯交所上市聆訊，上半年利潤按年增96%

德泰新能源集團(00559)要求聯交所上市委員會覆核上市科決定

H&H國際控股(01112)首九個月總收入按呈報基準按年升12%

滙控(00005)董事會據報就集團主席候選人存分歧

比亞迪(01211)計劃明年底擴大歐洲銷售網絡一倍

雲南建投混凝土(01847)今早開市前停牌，待公布原因

能源及能量環球(01142)今早開市前停牌，待公布原因；正就上訴裁決尋求法律意見，下午恢復買賣

中國品牌衝擊奢侈品市場格局，LV主席在滬訪老鋪黃金(06181)、山下有松

中集安瑞科(03899)夥招商輪船、中石化香港打造香港綠色燃料加注中心

何小鵬稱小鵬汽車(09868)明年將推出7款全新車型以及三款Robotaxi車型

吉利(00175)表示將於極氪完成退市及投資者選股後，才啟動回購股份；訂立一份股份回購協議，回購股份涉及金額最高達23億元

零跑(09863)李騰飛稱與一汽首個海外車型合作項目已落地，預計明年量產

蔚來(09866)旗下螢火蟲拓展無關稅壁壘右軚市場，首批將出口至新加坡

新東方(09901)俞敏洪南極旅遊發全員信引爭議，有員工稱無法共情

美國Adeia針對聯想(00992)、AMD等提出337調查申請，指半導體器件等涉侵權

Figure創始人質疑Walker S2是電腦特效，優必選(09880)已發一鏡到底視頻

長實(01113)向八名撻訂買家入稟追討重售單位差價，三名買家被頒破產令

新世界(00017)佐敦新盤瑧爾日內開放示範單位周內開價，將推出「層購」安排

益兆集團及俊和發展長沙灣幸薈首推30伙，入場價逾288萬起

鄭州富力(02777)萬達文華酒店下月司法拍賣，起拍價3.28億

中國銀行(03988)贖回減記型無固定期限資本債券

中銀香港(02388)成功獲取特快線上貸款客戶按年升逾七成半

PAObank提供16小時美股交易時段服務

星展香港與南豐集團簽署總值15億港元多幣種可持續發展表現掛勾貸款；星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠

騰訊(00700)今日回購101.3萬股，涉資6.36億元

阿里千問App上線次日晉蘋果中國區免費應用第五位，國際版將上線；淘寶閃購與阿里健康京滬穗杭試推「居家閃檢」，上門檢測呼吸道病菌平均3小時出報告

螞蟻推出全模態通用AI助手「靈光」，支持30秒生成應用；螞蟻國際加入金管局Ensemble項目架構工作小組，推動香港通證化生態系統發展；瑞銀集團夥螞蟻國際推動基於區塊鏈的即時跨境支付結算與流動性管理

美團(03690)為騎手提供300萬份「防寒險」、新冬服和騎手餐；SKECHERS與美團閃購合作，上線內地逾40城超200家門店提供「30分鐘送達」服務

環球醫療(02666)成立合資公司

JBB BUILDERS(01903)成立合營企業

雲迹(02670)就申請建議實行H股全流通向中國證監會備案

包浩斯國際(00483)中期同店銷售增長按年跌7%

中國宏橋(01378)控股股東中國宏橋控股增持股份約0.08%

朝聚眼科(02219)有意於市場上進行股份購回

MIRXES-B(02629)與沃森訂立諒解備忘錄

春立醫療(01858)H股類別股東大會將會延期至12月3日舉行

恒地(00016)中環新海濱旗艦項目命名為Central Yards，第一期料2027年開幕

中國生物製藥(01177)CDH17抗體偶聯藥物已獲得中國藥監局臨床試驗批准