恒指期貨現貨月份未平倉合約總數140857張，增3800張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為140857張，較前增3800張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160818張，增4819張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(二)
|140857
|3800
|160818
|4819
|17/11(一)
|137057
|-11612
|155999
|-11669
|14/11(五)
|148669
|9184
|167668
|9302
|13/11(四)
|139485
|4863
|158366
|5059
|12/11(三)
|134622
|3524
|153307
|3528
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/11(二)
|46992
|671
|59514
|1061
|17/11(一)
|46321
|2442
|58453
|2366
|14/11(五)
|43879
|-2349
|56087
|-2477
|13/11(四)
|46228
|126
|58564
|380
|12/11(三)
|46102
|-1654
|58184
|-1517
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
