山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

19/11/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數140857張，增3800張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為140857張，較前增3800張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160818張，增4819張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/11(二)14085738001608184819
17/11(一)137057-11612155999-11669
14/11(五)14866991841676689302
13/11(四)13948548631583665059
12/11(三)13462235241533073528

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/11(二)46992671595141061
17/11(一)463212442584532366
14/11(五)43879-234956087-2477
13/11(四)4622812658564380
12/11(三)46102-165458184-1517

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料,才會有韻味► 即睇

