期貨新聞

19/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數213006張增6953張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為213006張，較前增6953張；若計入其他月份的未平倉合約，總數277979張，增7330張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/11(二)21300669532779797330
17/11(一)206053-16083270649-15357
14/11(五)22213653232860066779
13/11(四)21681330962792273458
12/11(三)21371758372757696489

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/11(二)7791079129087-347
17/11(一)778314821294341140
14/11(五)77349-1504128294-869
13/11(四)7885318981291632158
12/11(三)76955-63127005446

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

