  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

19/11/2025 17:23

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，FOMC發布政策會議記錄

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美股三大指數收跌，道指跌498.50點
▷ 多名美聯儲官員將發表講話
▷ FOMC將發布政策會議記錄

　　英偉達公布業績前夕，人工智能泡沫憂慮持續加劇，美股三大指數昨日收低，道指與標指雙雙錄得連續第四個交易日下跌。道指收市跌498.50點或1.07%，報46091.74點；標普500指數跌55.09點或0.83%，報6617.32點；納指跌275.23點或1.21%，報22432.85點。港股方面，恒生指數收市報25830，跌99點或0.4%，成交2114億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2025 EBA政策研究研討會上發表主旨演講。11:00pm，美聯儲理事米蘭就「銀行監管和美聯儲資產負債表」發表講話。20日凌晨1:45am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話；同一時間，加拿大央行副總裁文森特發表演講。2:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)發布10月28-29日政策會議記錄。3:00am，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演說。

　　數據方面，今日5:30pm，英國公布9月房價指數。今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。9:30pm，美國公布8月出口；8月進口；8月貿易收支料由負783億美元收窄至負604億美元；10月建築許可；10月新屋動工。

　　在美國，今日公布業績的公司有：閃送(US.FLX)、萬國數據(US.GDS)、金山雲(US.KC)、英偉達(US.NVDA)、中通快遞(US.ZTO)等。
《經濟通通訊社19日專訊》

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

下一篇新聞︰19/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５７８７點，跌３５點，低水４４點

其他
More

19/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，成交８１０１３張

19/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，低水９點

19/11/2025 15:11  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３３﹒７５，跌６點

19/11/2025 09:15  期指高開６２點報２５９７６，國指期貨升４６點報９２１３

19/11/2025 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３７﹒５跌２﹒２…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區