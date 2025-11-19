期指高開62點報25976，國指期貨升46點報9213

期指高開62點報25976，國指期貨高開46點報9213，科指期貨高開21點報5660。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/11/2025 09:15
