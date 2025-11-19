即月期指最後交易價25822跌92點，成交81013張

即月期指最後交易價25822，跌92點，低水9點，成交81013張。即月國指期貨最後交易價9153，跌14點，高水2點，成交73857張。另外，即月科指期貨最後交易價5615，跌24點，高水8點，成交97687張。
《經濟通通訊社19日專訊》
19/11/2025 16:46
