【夜期時段】即月期指最新報25787點，跌35點，低水44點

即月期指在夜期時段開市報25813點，跌9點，低水18點，最新報25787點，跌35點，低水44點，合約成交238張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9153點，無升跌，高水2點，最新報9140點，跌13點，低水11點，合約成交566張。

《經濟通通訊社19日專訊》