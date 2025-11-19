【夜期時段】即月期指最新報25787點，跌35點，低水44點

即月期指在夜期時段開市報25813點，跌9點，低水18點，最新報25787點，跌35點，低水44點，合約成交238張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9153點，無升跌，高水2點，最新報9140點，跌13點，低水11點，合約成交566張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票
19/11/2025 17:20
即月期指在夜期時段開市報25813點，跌9點，低水18點，最新報25787點，跌35點，低水44點，合約成交238張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9153點，無升跌，高水2點，最新報9140點，跌13點，低水11點，合約成交566張。
《經濟通通訊社19日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票
上一篇新聞︰19/11/2025 17:23 《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，ＦＯＭＣ發布政策會議記錄
下一篇新聞︰19/11/2025 16:46 即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，成交８１０１３張
19/11/2025 16:31 即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，低水９點
19/11/2025 15:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３３﹒７５，跌６點
19/11/2025 09:15 期指高開６２點報２５９７６，國指期貨升４６點報９２１３
19/11/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３７﹒５跌２﹒２…
19/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８１２９張增５７３４張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N