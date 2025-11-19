  • 會員
期貨新聞

19/11/2025 19:30

《再戰明天》美國公布失業率等數據，領展石藥網易中通快遞公布業績

　　美國公布失業率等數據，及領展石藥網易中通快遞公布業績，料為周四（20日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行(ECB)舉行全行委員會會議（線上）。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員小枝淳子在新瀉與當地領導人舉行的會議上發表講話。10:00am，澳洲央行助理總裁亨特發表講話。1:30pm，德國財長克林貝爾向媒體發表講話。4:00pm，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在歐盟貿易政策日會議上發言。晚上9:45pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在2025年金融穩定會議上致開幕詞。

*德國公布PPI，歐元區公布消費者信心指數*

　　數據方面，周四3:00pm（本港時間．下同），德國公布10月生產者物價指數，年率跌幅料維持於1.7%，月率料維持不變。4:30pm，香港公布10月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.1%擴大至1.2%。9:30pm，美國公布9月失業率，料維持於4.3%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由406萬升至408萬，月率升幅料由1.5%收窄至0.5%；10月領先指標。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。

　　在本港，明日公布業績的公司有:領展房產基金(00823)、石藥集團(01093)、中通快遞-W(02057)、網易-S(09999)等。

　　此外，明日寧德時代(03750)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社19日專訊》

