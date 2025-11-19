  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

19/11/2025 19:27

《日入而息》中國據報暫停進口日本水產品，快手上季經調整盈利升26%略勝預期

快手(01024)上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣
金山軟件(03888)第三季純利跌48.5%至2.13億人幣
國泰(00293)為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項
戴德梁行指香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%
傳Manner Coffee擬明年來港上市，投資者包括字節跳動及淡馬錫
財庫局與深圳金管局聯合發布方案，許正宇稱兩地進一步擴闊和深化金融科技合作
中國國家安全部破獲一批日本間諜情報機關竊密案；中日關係緊張開始對商務往來產生影響，企業交流被取消；中國國企包括大型銀行建議員工避免安排前往日本行程；中國外交部回應暫停進口日本水產品指即使出口也不會有市場；中方指如日方拒不撤回錯誤言論，將不得不採取嚴厲反制措施
共同社指中國向日方通報暫停進口日本水產品；日本文科省向在華日本人學校等發通知，須確保學生安全；多個中日交流活動、日本官員訪華行程取消或推遲
人行3105億逆回購利率持平，淨投放1150億；中國在盧森堡成功發行40億歐元主權債券，獲千億歐元踴躍認購；投資者布局人民幣資產「債冷股熱」，利差、股市熱催生資本再配置
荷蘭經濟大臣表示已暫停接管安世半導體；安世事件影響德國汽車業，博世數千人面臨停工

《即日市況》
恒指全日倒跌99點四連跌，收報25830百天線支撐，小米績後挫半成領跌
　
《深滬股市》　
滬指止跌收升0.18%，成交縮少2000億元，水產股午後爆發
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1574/75，日圓最新報155.93/97
　　
《公司業績》　
金山軟件(03888)第三季純利跌48.5%至2.13億人幣
快手(01024)上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣
萬嘉集團(00401)中期盈轉虧71.2萬元，不派息
新華匯富金融(00188)首財季溢利1800萬元
　　
《公司資訊》　
納芯微通過上市聆訊，上半年虧損收窄至7801萬元人民幣
傳Manner Coffee擬明年來港上市，投資者包括字節跳動及淡馬錫
黑芝麻智能(02533)附屬與江蘇智馳致遠訂立戰略合作協議，在汽車光通信技術應用等領域合作
順風清潔能源(01165)中途停牌，停牌前報0.024元無升跌
蔚來(09866)智駕芯片據報首次技術外供，已啟動技術對外授權
恒生(00011)優化分行網絡，九龍首間優越私人理財中心揭幕，太古城及新蒲崗分行喬遷新址
滙控(00005)艾橋智稱全球化正在重塑，美元作為主要貨幣格局不會改變
華僑銀行香港夥GS1 HK推出數碼貿易融資服務
螞蟻集團AI產品「靈光」首日下載破20萬
阿里(09988)香港創業者基金10年累計投資總額逾7億元
百度(09888)AI領域投入逾千億人幣，「蘿蔔快跑」自動駕駛營運訂單增速按季加快
寧德時代(03750)參投基金入股致德新能源，後者為鋰電池材料公司
小米(01810)CEO盧偉冰稱本周完成全年35萬輛的年度交付目標
新世界(00017)與華潤置地元朗南住宅項目動工，最快2027財年推售
藍十字推限時「熊襲擊附加保障」，因野熊襲擊須接受治療將獲額外現金津貼
北控水務集團(00371)完成發行20億人幣中期票據
中國飛機租賃(01848)與烏茲別克斯坦航空就四架全新A321neo飛機達成租賃合作
漢思集團(00554)東洲國際碼頭液化烴專用泊位改造工程今啟動，料明年6月底前竣工
國泰(00293)為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項
東軟睿新(09616)併表聯屬實體今訂兩份工程施工合同，涉資約1.5億人幣
佰金生命科學(01466)附屬擬認購優環生物股權，開拓環狀RNA技術研發平台
香江電器(02619)建議更改公司中英文名稱
中信金融資產(02799)袁彩平辭任總裁助理職務，任命劉澤雲、張健為副總裁
中銀人壽(02628)、深圳幸福健康集團及中國銀行(03988)深圳市分行簽署戰略合作協議
五菱汽車(00305)已成立附屬公司元控智驅，主營低速智能駕駛系統及解決方案業務
騰訊(00700)今日回購101.8萬股，涉資6.36億元
京東方精電(00710)受託人今斥資478.2萬元購99.7萬股
中國澱粉(03838)附屬訂立熱電廠建築合同，涉款7000萬元人民幣
榮利營造(09639)附屬夥兩公司推動新能源商用車在港應用及規劃充電站網絡
　　
《中國要聞》　
外交部回應俄對華免簽近期生效表示進一步加強人文交流
第四批中歐班列時刻表發布，開行數量增至年1000列以上
多部門印發方案支持北京提振和擴大消費，支持消費業企業上市
全運會催生「票根經濟」，「體育+」帶動文旅經濟消費
海關總署指海南自貿港全島封關運作軟硬條件已具備；李雲澤稱積極服務海南跨境金融需求，推動開放措施先行先試
工信部今年中國AI玩具市場規模有望增至290億元；盲盒、手辦成新增長點，今年玩具零售額料超千億；《玩具安全》新標準全面升級產品質量安全
財政部警示大灣區政策紅包騙局，未發布過財政補貼等文件
逾九成公募基金實現年內淨值增長，39隻增長超100%
人行3105億逆回購利率持平，淨投放1150億；中國在盧森堡成功發行40億歐元主權債券，獲千億歐元踴躍認購；投資者布局人民幣資產「債冷股熱」，利差、股市熱催生資本再配置
新華保險原董事長李全一審判死緩，貪污受賄逾2億元
摩爾線程MUSA開發者大會下月北京舉行，發布全新產品
芯谷微啟動IPO輔導，輔導機構為廣發證券
蘇寧系公司重整表決再延期，債務超2300億元、資不抵債
大疆闢謠「投資者活動」傳聞指Avata 360僅為內部體驗會
華為21日發布並開源創新AI容器技術Flex:ai，對標英偉達；華為周躍峰稱明年初或發布AI Data Platform產品
　　
《寶島快訊》　
台股收跌0.66%，報26580.12點
　　
《大國博弈》　
中國國家安全部破獲一批日本間諜情報機關竊密案；中日關係緊張開始對商務往來產生影響，企業交流被取消；中國國企包括大型銀行建議員工避免安排前往日本行程；中國外交部回應暫停進口日本水產品指即使出口也不會有市場；中方指如日方拒不撤回錯誤言論，將不得不採取嚴厲反制措施
共同社指中國向日方通報暫停進口日本水產品；日本文科省向在華日本人學校等發通知，須確保學生安全；多個中日交流活動、日本官員訪華行程取消或推遲
德財長訪華討論產能過剩，稱若無解歐盟將保護市場
荷蘭經濟大臣表示已暫停接管安世半導體；安世事件影響德國汽車業，博世數千人面臨停工
外交部指中方沒興趣搜集英國議會所謂情報
中國減持美債，9月持有量降至7005億美元；特朗普盟友據悉擬明年率高級別議員代表團訪華
　　
《國際要聞》　
美國與沙特簽署經濟和防務夥伴關係框架，沙特承諾投資萬億美元
特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿；貝森特稱特朗普將在聖誕節前決定聯儲局新主席人選；馬斯克又成白宮座上賓，與特朗普重修舊好
　　
《外圍經濟》　
高市內閣向央行行長植田和男密集施壓，「勸喻」勿在明年3月前加息
英國10月通脹率按年降至3.6%，減息可能性上升
普徠仕指聯儲局12月減息機率五成，料明年上半年不減息
美股科技股集體下跌，亞馬遜市值蒸發逾1100億美元
　　
《其他消息》　
特區政府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會報告
天文台截至早上六時錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來最低
財庫局與深圳金管局聯合發布方案，許正宇稱兩地進一步擴闊和深化金融科技合作
香港海關開展第二階段的完稅標籤制度先導計劃
黃傑龍稱減電費對商戶幫助較大，料能源價格走勢向下
科大校長葉玉如稱已有六位臨床教授到任，校方對招聘有信心
美銀調查指全球基金看好明年中國經濟提速和恒指跑贏
環聯指港銀調整最優惠利率助信貸市場復常，籲關注四大指標決定批核準則
地政總署推出一站式「地稅及地價電子服務平台」
香港恒生大學斥9000萬買入沙田石門商廈單位，較兩年前估值低近三成
美聯測量指荃灣住宅地由華懋投得，發展商出價進取反映對後市具信心
中環中歐陸貿易中心相連戶招租，意向月租約11.7萬元
戴德梁行指香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%
智安投報告指私募市場需求強勁，香港及新加坡兩地47%投資者計劃配置私募股權
證監會指香港已成為投資者管理投資敞口及風險的亞洲區樞紐
　

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰19/11/2025 19:30  《再戰明天》美國公布失業率等數據，領展石藥網易中通快遞公布業績

下一篇新聞︰19/11/2025 17:23  《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，ＦＯＭＣ發布政策會議記錄

其他
More

19/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５７８７點，跌３５點，低水４４點

19/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，成交８１０１３張

19/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５８２２跌９２點，低水９點

19/11/2025 15:11  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３３﹒７５，跌６點

19/11/2025 09:15  期指高開６２點報２５９７６，國指期貨升４６點報９２１３

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區