《日入而息》中國據報暫停進口日本水產品，快手上季經調整盈利升26%略勝預期

19/11/2025 19:27
《即日市況》
|恒指全日倒跌99點四連跌，收報25830百天線支撐，小米績後挫半成領跌
《深滬股市》
|滬指止跌收升0.18%，成交縮少2000億元，水產股午後爆發
《美元匯價》
|歐元最新報1.1574/75，日圓最新報155.93/97
《公司業績》
|金山軟件(03888)第三季純利跌48.5%至2.13億人幣
|快手(01024)上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣
|萬嘉集團(00401)中期盈轉虧71.2萬元，不派息
|新華匯富金融(00188)首財季溢利1800萬元
《公司資訊》
|納芯微通過上市聆訊，上半年虧損收窄至7801萬元人民幣
|傳Manner Coffee擬明年來港上市，投資者包括字節跳動及淡馬錫
|黑芝麻智能(02533)附屬與江蘇智馳致遠訂立戰略合作協議，在汽車光通信技術應用等領域合作
|順風清潔能源(01165)中途停牌，停牌前報0.024元無升跌
|蔚來(09866)智駕芯片據報首次技術外供，已啟動技術對外授權
|恒生(00011)優化分行網絡，九龍首間優越私人理財中心揭幕，太古城及新蒲崗分行喬遷新址
|滙控(00005)艾橋智稱全球化正在重塑，美元作為主要貨幣格局不會改變
|華僑銀行香港夥GS1 HK推出數碼貿易融資服務
|螞蟻集團AI產品「靈光」首日下載破20萬
|阿里(09988)香港創業者基金10年累計投資總額逾7億元
|百度(09888)AI領域投入逾千億人幣，「蘿蔔快跑」自動駕駛營運訂單增速按季加快
|寧德時代(03750)參投基金入股致德新能源，後者為鋰電池材料公司
|小米(01810)CEO盧偉冰稱本周完成全年35萬輛的年度交付目標
|新世界(00017)與華潤置地元朗南住宅項目動工，最快2027財年推售
|藍十字推限時「熊襲擊附加保障」，因野熊襲擊須接受治療將獲額外現金津貼
|北控水務集團(00371)完成發行20億人幣中期票據
|中國飛機租賃(01848)與烏茲別克斯坦航空就四架全新A321neo飛機達成租賃合作
|漢思集團(00554)東洲國際碼頭液化烴專用泊位改造工程今啟動，料明年6月底前竣工
|國泰(00293)為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項
|東軟睿新(09616)併表聯屬實體今訂兩份工程施工合同，涉資約1.5億人幣
|佰金生命科學(01466)附屬擬認購優環生物股權，開拓環狀RNA技術研發平台
|香江電器(02619)建議更改公司中英文名稱
|中信金融資產(02799)袁彩平辭任總裁助理職務，任命劉澤雲、張健為副總裁
|中銀人壽(02628)、深圳幸福健康集團及中國銀行(03988)深圳市分行簽署戰略合作協議
|五菱汽車(00305)已成立附屬公司元控智驅，主營低速智能駕駛系統及解決方案業務
|騰訊(00700)今日回購101.8萬股，涉資6.36億元
|京東方精電(00710)受託人今斥資478.2萬元購99.7萬股
|中國澱粉(03838)附屬訂立熱電廠建築合同，涉款7000萬元人民幣
|榮利營造(09639)附屬夥兩公司推動新能源商用車在港應用及規劃充電站網絡
《中國要聞》
|外交部回應俄對華免簽近期生效表示進一步加強人文交流
|第四批中歐班列時刻表發布，開行數量增至年1000列以上
|多部門印發方案支持北京提振和擴大消費，支持消費業企業上市
|全運會催生「票根經濟」，「體育+」帶動文旅經濟消費
|海關總署指海南自貿港全島封關運作軟硬條件已具備；李雲澤稱積極服務海南跨境金融需求，推動開放措施先行先試
|工信部今年中國AI玩具市場規模有望增至290億元；盲盒、手辦成新增長點，今年玩具零售額料超千億；《玩具安全》新標準全面升級產品質量安全
|財政部警示大灣區政策紅包騙局，未發布過財政補貼等文件
|逾九成公募基金實現年內淨值增長，39隻增長超100%
|人行3105億逆回購利率持平，淨投放1150億；中國在盧森堡成功發行40億歐元主權債券，獲千億歐元踴躍認購；投資者布局人民幣資產「債冷股熱」，利差、股市熱催生資本再配置
|新華保險原董事長李全一審判死緩，貪污受賄逾2億元
|摩爾線程MUSA開發者大會下月北京舉行，發布全新產品
|芯谷微啟動IPO輔導，輔導機構為廣發證券
|蘇寧系公司重整表決再延期，債務超2300億元、資不抵債
|大疆闢謠「投資者活動」傳聞指Avata 360僅為內部體驗會
|華為21日發布並開源創新AI容器技術Flex:ai，對標英偉達；華為周躍峰稱明年初或發布AI Data Platform產品
《寶島快訊》
|台股收跌0.66%，報26580.12點
《大國博弈》
|中國國家安全部破獲一批日本間諜情報機關竊密案；中日關係緊張開始對商務往來產生影響，企業交流被取消；中國國企包括大型銀行建議員工避免安排前往日本行程；中國外交部回應暫停進口日本水產品指即使出口也不會有市場；中方指如日方拒不撤回錯誤言論，將不得不採取嚴厲反制措施
|共同社指中國向日方通報暫停進口日本水產品；日本文科省向在華日本人學校等發通知，須確保學生安全；多個中日交流活動、日本官員訪華行程取消或推遲
|德財長訪華討論產能過剩，稱若無解歐盟將保護市場
|荷蘭經濟大臣表示已暫停接管安世半導體；安世事件影響德國汽車業，博世數千人面臨停工
|外交部指中方沒興趣搜集英國議會所謂情報
|中國減持美債，9月持有量降至7005億美元；特朗普盟友據悉擬明年率高級別議員代表團訪華
《國際要聞》
|美國與沙特簽署經濟和防務夥伴關係框架，沙特承諾投資萬億美元
|特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿；貝森特稱特朗普將在聖誕節前決定聯儲局新主席人選；馬斯克又成白宮座上賓，與特朗普重修舊好
《外圍經濟》
|高市內閣向央行行長植田和男密集施壓，「勸喻」勿在明年3月前加息
|英國10月通脹率按年降至3.6%，減息可能性上升
|普徠仕指聯儲局12月減息機率五成，料明年上半年不減息
|美股科技股集體下跌，亞馬遜市值蒸發逾1100億美元
《其他消息》
|特區政府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會報告
|天文台截至早上六時錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來最低
|財庫局與深圳金管局聯合發布方案，許正宇稱兩地進一步擴闊和深化金融科技合作
|香港海關開展第二階段的完稅標籤制度先導計劃
|黃傑龍稱減電費對商戶幫助較大，料能源價格走勢向下
|科大校長葉玉如稱已有六位臨床教授到任，校方對招聘有信心
|美銀調查指全球基金看好明年中國經濟提速和恒指跑贏
|環聯指港銀調整最優惠利率助信貸市場復常，籲關注四大指標決定批核準則
|地政總署推出一站式「地稅及地價電子服務平台」
|香港恒生大學斥9000萬買入沙田石門商廈單位，較兩年前估值低近三成
|美聯測量指荃灣住宅地由華懋投得，發展商出價進取反映對後市具信心
|中環中歐陸貿易中心相連戶招租，意向月租約11.7萬元
|戴德梁行指香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%
|智安投報告指私募市場需求強勁，香港及新加坡兩地47%投資者計劃配置私募股權
|證監會指香港已成為投資者管理投資敞口及風險的亞洲區樞紐
