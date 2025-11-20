  • 會員
期貨新聞

20/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數199833張，減逾萬三張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199833張，較前減13173張；若計入其他月份的未平倉合約，總數266203張，減11776張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/11(三)199833-13173266203-11776
18/11(二)21300669532779797330
17/11(一)206053-16083270649-15357
14/11(五)22213653232860066779
13/11(四)21681330962792273458

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/11(三)75378-2532126870-2217
18/11(二)7791079129087-347
17/11(一)778314821294341140
14/11(五)77349-1504128294-869
13/11(四)7885318981291632158

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

