恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數199833張，減逾萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為199833張，較前減13173張；若計入其他月份的未平倉合約，總數266203張，減11776張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(三)
|199833
|-13173
|266203
|-11776
|18/11(二)
|213006
|6953
|277979
|7330
|17/11(一)
|206053
|-16083
|270649
|-15357
|14/11(五)
|222136
|5323
|286006
|6779
|13/11(四)
|216813
|3096
|279227
|3458
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|19/11(三)
|75378
|-2532
|126870
|-2217
|18/11(二)
|77910
|79
|129087
|-347
|17/11(一)
|77831
|482
|129434
|1140
|14/11(五)
|77349
|-1504
|128294
|-869
|13/11(四)
|78853
|1898
|129163
|2158
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》
