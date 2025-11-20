《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日(19日)市況反覆，盤中投資者靜候英偉達(US.NVDA)公布季度業績，期望其表現能為人工智能概念股注入強心針，帶動科技股向好。然而，美國聯儲局同日發布的會議紀錄顯示，決策官員對未來利率路徑存在嚴重分歧。道指收市升47點或0.1%，報46138點；標普500指數升24點或0.38%，報6642點；納指升131點或0.59%，報22564點。港股方面，恒生指數收市報25835，升4點，成交2451億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:45pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在2025年金融穩定會議上致開幕詞。10:30pm，美聯儲理事巴爾參與關於人工智能的討論。21日凌晨12:00am，美聯儲理事庫克就金融穩定發表講話。1:40am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加討論。2:30am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員丁格拉發表演講。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布9月失業率，料維持於4.3%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由406萬升至408萬，月率升幅料由1.5%收窄至0.5%；10月領先指標。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負14.2收窄至負14。明日凌晨零時，美國公布11月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由6降至3。



在美國，今日公布業績的公司有：微牛(US.BULL)、網易有道(US.DAO)、網易(US.NTES)、萬物新生(US.RERE)、尚德機構(US.STG)、唯品會(US.VIPS)、世紀互聯(US.VNET)、沃爾瑪(US.WMT)、震坤行(US.ZKH)等。

《經濟通通訊社20日專訊》