期貨新聞

20/11/2025 09:15

期指高開200點報26022，國指期貨升75點報9228

　　期指高開200點報26022，國指期貨高開75點報9228，科指期貨高開50點報5665。
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

