期指高開200點報26022，國指期貨升75點報9228

期指高開200點報26022，國指期貨高開75點報9228，科指期貨高開50點報5665。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/11/2025 09:15
