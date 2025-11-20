即月期指最後交易價25848升26點，高水12點

即月期指最後交易價25848，升26點，高水12點，暫成交101981張。即月國指期貨最後交易價9144，跌9點，高水1點，暫成交105843張。另外，即月科指期貨最後交易價5582，跌33點，高水7點，暫成交153349張。

《經濟通通訊社20日專訊》