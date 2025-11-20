即月期指最後交易價25848升26點，成交101981張

即月期指最後交易價25848，升26點，高水12點，成交101981張。即月國指期貨最後交易價9144，跌9點，高水1點，成交105843張。另外，即月科指期貨最後交易價5582，跌33點，高水7點，成交153534張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票
20/11/2025 16:46
即月期指最後交易價25848，升26點，高水12點，成交101981張。即月國指期貨最後交易價9144，跌9點，高水1點，成交105843張。另外，即月科指期貨最後交易價5582，跌33點，高水7點，成交153534張。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票
上一篇新聞︰20/11/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５８３７點，跌１１點，高水１點
下一篇新聞︰20/11/2025 16:31 即月期指最後交易價２５８４８升２６點，高水１２點
20/11/2025 17:22 《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據
20/11/2025 15:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７４８﹒２５升８６…
20/11/2025 09:15 期指高開２００點報２６０２２，國指期貨升７５點報９２２８
20/11/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７３８﹒２５升７６…
20/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２１３１張減５９９８張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N