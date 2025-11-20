  • 會員
期貨新聞

20/11/2025 16:46

即月期指最後交易價25848升26點，成交101981張

　　即月期指最後交易價25848，升26點，高水12點，成交101981張。即月國指期貨最後交易價9144，跌9點，高水1點，成交105843張。另外，即月科指期貨最後交易價5582，跌33點，高水7點，成交153534張。
《經濟通通訊社20日專訊》

