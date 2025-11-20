【夜期時段】即月期指最新報25837點，跌11點，高水1點

即月期指在夜期時段開市報25843點，跌5點，高水7點，最新報25837點，跌11點，高水1點，合約成交459張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9142點，跌2點，低水1點，最新報9144點，無升跌，高水1點，合約成交431張。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/11/2025 17:20
