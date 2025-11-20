《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美國公布PMI等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

歐洲央行總裁拉加德發表演講，及美國公布PMI等數據，料為周五（21日）市場焦點。



*美聯儲理事及副主席發表講話，歐元區、德國及英國公布PMI*



各國重要經濟活動方面，中國總理李強出席20國集團(G20)領導人第二十次峰會（至23日）。日本首相高市早苗訪問南非，出席G20峰會（至24日）。周五本港時間4:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。4:30pm，歐洲央行總裁拉加德發表演講。晚上7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參與爐邊談話。8:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在智利央行會議上發表主旨演講。9:30pm，美聯儲理事巴爾發表講話。9:45pm，美聯儲副主席杰斐遜就金融穩定發表講話。10:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在「變化格局中的美國經濟」會議上致開幕詞；同一時間，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根參加「2025年瑞士央行及其觀察者」活動的一次小組會議。



數據方面，周五6:00am（本港時間．下同），澳洲公布11月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布10月消費者物價指數，年率升幅料由2.9%擴大至3%。7:50am，日本公布10月出口，年率升幅料由4.2%收窄至1.1%；10月進口年率料由3%逆轉至下滑1%；10月貿易收支料由負2374億日圓惡化至負2842億日圓。4:30pm，德國公布11月製造業採購經理人指數，料由49.6升至49.8；11月綜合採購經理人指數料由53.9降至53.5；11月服務業採購經理人指數料由54.6降至54。5:00pm，歐元區公布11月綜合採購經理人指數，料維持於52.5；11月服務業採購經理人指數料由53降至52.8。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數，料由49.7降至49.2；11月綜合採購經理人指數料由52.2降至51.8；11月服務業採購經理人指數料由52.3降至52。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由52.5降至52；11月綜合採購經理人指數料維持於54.6；11月服務業採購經理人指數料由54.8降至54.6。11:00pm，美國公布8月批發庫存；8月批發貿易；11月密歇根大學消費者信心指數料由53.6降至50.6。



在本港，明日公布業績的公司有:攜程集團-S(09961)等。

《經濟通通訊社20日專訊》