輕鬆護老
期貨新聞

20/11/2025 19:31

《日入而息》網易上季經調整盈利升近27%，澳博斥17.5億向梁安琪收購凱旋門酒店

領展(00823)中期可分派總額跌5.6%，每基金分派減5.9%至126.88仙；中期香港物業組合收益按年跌2.4%，續租租金調整率為負6.4%；領展指香港零售物業組合負續租租金調整率情況持續時間難預測，零售挑戰下半年仍持續
網易(09999)第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入升8%
澳博控股(00880)終止十六浦娛樂場博彩營運；向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元
聯想(00992)對下半財年PC、ISG「雙位數增長」保持信心，否認人工智能泡沫；聯想(00992)CFO指下半財年記憶體成本問題影響不大，AI只有短期泡沫；聯想董事長楊元慶稱存儲芯片短缺與漲價料持續，已簽約確保供應
莎莎國際(00178)中期純利升54.8%至5015.7萬元，中期息增至1.15仙；第三季至本周日營業額按年上升11%
太興(06811)發聲明指遭網絡攻擊，電子現金券暫無法使用，未有跡象顯示顧客資料外泄
本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同
新田科技城創科產業發展規劃概念綱要公布，料提供超過30萬個工作崗位
美國抵制南非G20峰會，並警告東道主勿發表聯合聲明；捲入愛潑斯坦文件，美國前財長薩默斯將離開哈佛大學教職；特朗普簽署法案，批准公開愛潑斯坦案文件
回應暫停進口日本水產，商務部指不能一邊傷害感情一邊索取利益；外交部再談暫停進口日本水產品表示嚴格審核，確保符合中方規準；中日韓文化部長會議延期，外交部指高市早苗言論破壞三方合作基礎和氛圍
商務部表示希望荷方採取實際行動，迅速推動安世半導體問題早日解決
回應與歐盟電動汽車關稅等分歧，商務部表示保持各層級密切溝通

恒指終止四連跌惟收市僅接近平收，領展績差挫6%，創科彈半成
　
銀行股獨力難撐，滬綜指收低0.4%
　
歐元最新報1.1527/29，日圓最新報157.17/18
　
石藥集團(01093)首三季純利跌7.1%至35.1億人幣
百盛集團(03368)第三季虧轉盈91.4萬人幣
阿里巴巴(09988)在港推出AI「數字員工」方案，提升商家獲客效率
恒地(00012)紅磡住宅項目命名「首匯」，涉及241伙最快下周上載樓書；中電源動夥恒地推動新都城中心成為可持續發展社區
益兆集團及俊和合作發展的長沙灣幸薈周日起招標13伙，最細單位僅177呎
星展香港夥KPay升級商戶服務方案，提供彈性結算服務及整合商業工具
螞蟻「靈光」App下載量破50萬，列中國區App Store免費工具榜第一
快手(01024)程一笑稱可靈AI今年收入料達1.4億美元，較年初目標翻倍
百度(09888)李彥宏人民日報撰文指內化AI能力，加快形成新質生產力
小米(01810)第50萬輛汽車今產出，雷軍稱下一步將堅持不懈抓安全、抓交付；小米汽車第50萬輛整車下線，雷軍稱將堅持不懈抓安全、抓交付；內媒指存儲芯片成本飆升，小米、vivo等智能手機價格料上漲
港鐵(00066)古洞站舉行平頂儀式，目標於2027年竣工；財庫局副秘書長黎日正獲委任為替任董事
廣汽豐田否認將停產多款主銷油車，今日發布首款域控油車
標普全球評級調升富邦銀行長期發行人信用評級至「A-」
京東方精電(00710)根據股份獎勵計劃購買股份
樂享集團(06988)核數師變更
FUTURE BRIGHT(00703)附屬重續九龍金巴利道商舖租賃協議
元征科技(02488)完成回購H股，公司H股減至1.57億股
新世界(00017)佐敦瑧爾首推30伙，入場價由491.7萬起
萬科(02202)管理層將全力以赴做好經營，改善現金流和資債結構
復宏漢霖(02696)漢斯狀獲內地納入突破性治療藥物程序
贏家時尚(03709)受託人昨日購買合共46萬股公司股份
信置(00083)合作發展油塘柏景峰截飛超購逾29倍，明首輪銷售
恒發光學(01134)控股股東頂鋒與潛在買方討論及磋商出售約2.71億股股份，明日復牌
紛美包裝(00468)變更調查人進行第二階段調查，續停牌
　
11月26日進行中央儲備凍豬肉輪換出庫競價交易
上海黃金交易所指繼續做好近期市場風險控制工作
半導體行業協會魏少軍稱芯片設計產業5年內或達萬億規模
內地多家品牌金飾克價再度漲回1300元
張國清貴州、重慶調研指加快製造業數智化升級，推進國企創新
京津滬深等50城市列消費新業態新模式新場景試點
新疆阿勒泰將給中小學生放首個雪假，最長可連休9天
進出口銀行王春英晤德銀慕文澤，交流深化戰略合作等
疫苗行業協會堅決抵制無序低價競爭，嚴禁蝕本價競標
商務部嚴控新車以二手車名義出口，制定不誠信負面清單
財政部工信部起草「新能源汽車政府採購需求標準」徵意見
教育部指2026屆高校畢業生規模預計1270萬人
中證監優化ETF註冊及上市審核流程，取消無異議函要求
內地11月LPR續不變，1年期3%，5年期以上3.5%
人行3000億逆回購利率持平，淨投放1100億；下周一在香港招標發行450億元中央銀行票據；SWIFT指10月人民幣全球支付佔比大降至2.47%，排名跌至第六
中國據報擬推出購房貸款貼息等房地產支持政策
隆基綠能成功發行14.8億元科技創新綠色公司債券
智元機器人成功註冊智元啟元大模型等商標
霸王茶姬創始人張俊杰據報將與天合光能聯席董事長高海純結婚
溫鋼城稱貼息有利刺激換樓需求，但未必長遠利好
麥肯錫指車企低價競爭難再刺激銷量，消費者青睞新技術新車型
赴俄免簽將生效，去哪兒指往俄羅斯機票搜索量激增
華為發布新款享界S9，四大安全升級「安全是最大的豪華」
磷酸鐵鋰行業推進反內捲，行業協會建議設成本紅線規範報價
2025世界計算大會湖南長沙開幕，展示超節點、人形機器人等最新成果
　
台股收升逾3%報27426點，谷歌在台啟用AI基建研發中心
　
10月中國對美國稀土磁鐵出口量漲至656噸，創九個月新高；回應稀土出口美國，商務部表示正嚴格按照吉隆坡共識做好落實工作
　
日本央行委員小枝淳子支持12月加息，與高市唱反調；高市明公布經濟刺激方案，日本10年期國債孳息率升至08年以來最高；日本首相高市早苗明公布追加預算，規模據悉將達1120億美元
英偉達業績報喜，提振日韓股市高開，軟銀飆升9.1%
　
港澳辦主任夏寶龍在北京會見滙豐集團行政總裁艾橋智一行；丘應樺下午前往北京拜會商務部，介紹香港在促進貿易和招商引資發展
政府下周二舉辦二十屆四中全會精神宣講會，侯建國及祝衛東主講
政府委任陳智思出任文化委員會成員
威爾斯醫院胸痛中心明年首季正式運作，「通波仔」需求正持續增加
岑浩輝稱衛星賭場退場對澳門金融市場定有影響，惟風險可控
彭博指逾1900億元限售股份陸續解禁，將為港股增添壓力
摩根資管指60/40股債投資組合依然穩健，相信AI普及將於短期內提升企業利潤
新田科技城創科產業發展規劃概念綱要公布，料提供超過30萬個工作崗位
滙豐調查指香港企業認為貿易政策轉趨明朗，多元布局供應鏈
研究指保險業決策者常陷入「孤島模式」，惟科技帶來突破契機
本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同
六所專上院校32個副學位課程共2131個學額下學年將獲資助
團結香港基金建議構建機場聯絡線，連接香港機場至國家高鐵網絡
孫東稱新田科技城分五階段發展，首四階段需時約八年
銀公指利率期貨數據顯示減息預期正逐漸降溫，美國減息步伐不確定性增加

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

