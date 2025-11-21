恒指期貨現貨月份未平倉合約總數143925張，增12245張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為143925張，較前增12245張；若計入其他月份的未平倉合約，總數167785張，增14801張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|143925
|12245
|167785
|14801
|19/11(三)
|131680
|-9177
|152984
|-7834
|18/11(二)
|140857
|3800
|160818
|4819
|17/11(一)
|137057
|-11612
|155999
|-11669
|14/11(五)
|148669
|9184
|167668
|9302
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|48100
|1894
|62816
|3704
|19/11(三)
|46206
|-786
|59112
|-402
|18/11(二)
|46992
|671
|59514
|1061
|17/11(一)
|46321
|2442
|58453
|2366
|14/11(五)
|43879
|-2349
|56087
|-2477
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
