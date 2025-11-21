  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

21/11/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數143925張，增12245張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為143925張，較前增12245張；若計入其他月份的未平倉合約，總數167785張，增14801張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/11(四)1439251224516778514801
19/11(三)131680-9177152984-7834
18/11(二)14085738001608184819
17/11(一)137057-11612155999-11669
14/11(五)14866991841676689302

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/11(四)481001894628163704
19/11(三)46206-78659112-402
18/11(二)46992671595141061
17/11(一)463212442584532366
14/11(五)43879-234956087-2477

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰21/11/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２３８９張增２５５６張

下一篇新聞︰20/11/2025 19:34  《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美國公布ＰＭＩ等數據

其他
More

21/11/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７７３８張增５６０７張

20/11/2025 19:31  《日入而息》網易上季經調整盈利升近27%，澳博斥17.5億向梁安琪收購凱旋門酒店

20/11/2025 17:22  《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據

20/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５８３７點，跌１１點，高水１點

20/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５８４８升２６點，成交１０１９８１張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區