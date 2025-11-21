恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數202389張增2556張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為202389張，較前增2556張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284187張，增17984張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|202389
|2556
|284187
|17984
|19/11(三)
|199833
|-13173
|266203
|-11776
|18/11(二)
|213006
|6953
|277979
|7330
|17/11(一)
|206053
|-16083
|270649
|-15357
|14/11(五)
|222136
|5323
|286006
|6779
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|75049
|-329
|141007
|14137
|19/11(三)
|75378
|-2532
|126870
|-2217
|18/11(二)
|77910
|79
|129087
|-347
|17/11(一)
|77831
|482
|129434
|1140
|14/11(五)
|77349
|-1504
|128294
|-869
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
