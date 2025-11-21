  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

21/11/2025 17:32

《外圍焦點》美聯儲理事及副主席發表講話，美國公布PMI等數據

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美股三大指數收跌，道指跌386.51點
▷ 美聯儲理事及副主席今晚將發表講話
▷ 美國及多國PMI等經濟數據今日公布

　　英偉達(US.NVDA)業績報喜，未能剎停市場對AI泡沫的恐慌。美股昨日先升後倒跌，道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌386.51點或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點或2.15%，報22078.05點。港股方面，恒生指數收市報25220，跌615點或2.4%，成交2857億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參與爐邊談話。8:30pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在智利央行會議上發表主旨演講。9:30pm，美聯儲理事巴爾發表講話。9:45pm，美聯儲副主席杰斐遜就金融穩定發表講話。10:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯在「變化格局中的美國經濟」會議上致開幕詞；同一時間，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根參加「2025年瑞士央行及其觀察者」活動的一次小組會議。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布11月綜合採購經理人指數，料維持於52.5；11月服務業採購經理人指數料由53降至52.8。5:30pm，英國公布11月製造業採購經理人指數，料由49.7降至49.2；11月綜合採購經理人指數料由52.2降至51.8；11月服務業採購經理人指數料由52.3降至52。今晚10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由52.5降至52；11月綜合採購經理人指數料由54.6降至54.5；11月服務業採購經理人指數料由54.8降至54.6。11:00pm，美國公布8月批發庫存；8月批發貿易；11月密歇根大學消費者信心指數料由53.6降至50.6。

　　在美國，今日公布業績的公司有：名創優品(US.MNSO)、小贏科技(US.XYF)等。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰21/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５２５８點，升２５點，高水３８點

其他
More

21/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５２３３跌６１５點，成交１２０１３６張

21/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５２３３跌６１５點，高水１３點

21/11/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標普期指６５７７﹒７５升２０…

21/11/2025 09:21  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５７６﹒５，升１９點

21/11/2025 09:15  期指低開３８９點報２５４５９，國指期貨跌１３２點報９０１２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區