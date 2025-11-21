  • 會員
期貨新聞

21/11/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數207738張增5607張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207738張，較前增5607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253297張，增12389張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/11(四)207738560725329712389
19/11(三)202131-5998240908-5087
18/11(二)20812957342459957511
17/11(一)202395-19756238484-16953
14/11(五)22215154372554375931

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/11(四)112065-23701346021564
19/11(三)11443513891330381441
18/11(二)113046-1708131597-1148
17/11(一)11475428371327455165
14/11(五)111917-4284127580-4204

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

