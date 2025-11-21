恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數207738張增5607張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為207738張，較前增5607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253297張，增12389張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|207738
|5607
|253297
|12389
|19/11(三)
|202131
|-5998
|240908
|-5087
|18/11(二)
|208129
|5734
|245995
|7511
|17/11(一)
|202395
|-19756
|238484
|-16953
|14/11(五)
|222151
|5437
|255437
|5931
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/11(四)
|112065
|-2370
|134602
|1564
|19/11(三)
|114435
|1389
|133038
|1441
|18/11(二)
|113046
|-1708
|131597
|-1148
|17/11(一)
|114754
|2837
|132745
|5165
|14/11(五)
|111917
|-4284
|127580
|-4204
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
