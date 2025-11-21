  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

21/11/2025 09:15

期指低開389點報25459，國指期貨跌132點報9012

　　期指低開389點報25459，國指期貨低開132點報9012，科指期貨低開120點報5462。
《經濟通通訊社21日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰21/11/2025 09:21  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５７６﹒５，升１９點

下一篇新聞︰21/11/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７７３８張增５６０７張

其他
More

21/11/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０２３８９張增２５５６張

21/11/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４３９２５張，增１２２４５張

20/11/2025 19:34  《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表演講，美國公布ＰＭＩ等數據

20/11/2025 19:31  《日入而息》網易上季經調整盈利升近27%，澳博斥17.5億向梁安琪收購凱旋門酒店

20/11/2025 17:22  《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區