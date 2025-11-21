即月期指最後交易價25233跌615點，高水13點

即月期指最後交易價25233，跌615點，高水13點，暫成交119745張。即月國指期貨最後交易價8918，跌226點，低水2點，暫成交131127張。另外，即月科指期貨最後交易價5399，跌183點，高水4點，暫成交205478張。
《經濟通通訊社21日專訊》
21/11/2025 16:31
