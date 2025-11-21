即月期指最後交易價25233跌615點，成交120136張

即月期指最後交易價25233，跌615點，高水13點，成交120136張。即月國指期貨最後交易價8918，跌226點，低水2點，成交131127張。另外，即月科指期貨最後交易價5399，跌183點，高水4點，成交205478張。

《經濟通通訊社21日專訊》