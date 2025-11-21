  • 會員
期貨新聞

21/11/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25258點，升25點，高水38點

　　即月期指在夜期時段開市報25243點，升10點，高水23點，最新報25258點，升25點，高水38點，合約成交293張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8918點，無升跌，低水2點，最新報8929點，升11點，高水9點，合約成交569張。
《經濟通通訊社21日專訊》

