  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

21/11/2025 19:24

《再戰明天》歐洲央行執委發表演講，美國公布達拉斯製造業活動指數

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 歐洲央行執委下周一發表兩場演講
▷ 美國下周一公布達拉斯製造業活動指數
▷ 日本市場下周一因假期休市

　　歐洲央行執委發表演講，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（24日）市場焦點。

　　下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表演講。8:45pm，歐洲央行執委埃爾德森在一場會議發表主旨演講。

*蔚來公布業績*

　　數據方面，下周一5:00pm（本港時間．下同），德國公布11月IFO-企業信心指數。11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。

　　下周二（25日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)、周大福(01929)、阿里巴巴-W(09988)等。

　　下周三（26日）公布業績的公司有:阿里健康(00241)、理想汽車-W(02015)等。

　　下周四（27日）公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大快活集團(00052)、結好控股(00064)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、大家樂集團(00341)、六福集團(00590)、波司登(03998)等。

　　下周五（28日）公布業績的公司有:美團-W(03690)等。

　　此外，下周日恒瑞醫藥(01276)將有基石投資者持股解禁，下周一MIRXES-B(02629)將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰21/11/2025 19:22  《日入而息》信達生物染藍科指加入零跑汽車，傳長和分拆屈臣氏於港英上市籌156億元

其他
More

21/11/2025 17:32  《外圍焦點》美聯儲理事及副主席發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

21/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５２５８點，升２５點，高水３８點

21/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５２３３跌６１５點，成交１２０１３６張

21/11/2025 16:31  即月期指最後交易價２５２３３跌６１５點，高水１３點

21/11/2025 15:08  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標普期指６５７７﹒７５升２０…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區