《日入而息》信達生物染藍科指加入零跑汽車，傳長和分拆屈臣氏於港英上市籌156億元

|信達生物製藥(01801)染藍，成分股增至89隻；信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈；恒生科指成份股納入零跑汽車(09863)，剔除ASMPT(00522)
|長和(00001)據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元
|中原CCL按周升0.54%連升兩周，創73周新高，樓價暫累升3.52%
|小米(01810)發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身；小米回應「潛水錶不建議潛水用」指報道失實，是不同型號產品
|2025廣州車展開幕，近百輛新車首發；賽力斯指問界系列車型累計交付突破90萬輛；長安啟源全新Q05上市，「新央企」首款純電小型SUV，售7.99萬元起；一汽奧迪A5L乾崑智駕版上市，首款搭載華為乾崑智駕燃油車；東風日產「天籟．鴻蒙座艙」上市售12.99萬元起，首款鴻蒙座艙燃油車
|中國駐日使館引用《聯合國憲章》敵國條款指日本等國再進犯，中國等國有權直接動武；外交部回應重啟「戰狼外交」：更應關注的是日本到底意欲何為；機構指中國遊客取消行程，日本年底前損失或達12億美元
|高市稱日本政府將以逐案方式，判定是否為存亡危機事態；美國務院副發言人表示對日本防衛承諾包括釣魚島
|英國首相施紀賢據報1月底訪問中國，七年來首次；英媒指施紀賢將批准中國駐英大使館新建計劃；英媒指施紀賢明年1月訪華，為英國首相時隔7年首次訪華
|全球陷入深度回調恒指收跌615點報25220，全周瀉5%創下半年最大單周跌幅
|滬綜指收挫2.45%近兩個月低，本周大跌3.9%
|日圓有機會挑戰今年低位158.9
|歐元最新報1.1524/27，日圓最新報157.16/17
|匯量科技(01860)第三季盈轉虧5453.3萬美元
|創新實業暗盤報13.2元，高招股價逾20%
|名創優品(09896)第三季經調整EBITDA升19%，收入增28%超過指引上限
|網易(09999)稱專注已有成功遊戲產品，新項目開發謹慎
|攜程集團(09961)梁建章在港設基金，以香港為試點向在學博士生發放5萬元生育津貼
|香港快運指將為前往日本航班乘客提供靈活安排，大灣區航空稱彈性處理退票
|美的(00300)回應要求售後停止小米格力業務抔示無強制排他性行為；美的據報要求所有售後服務商停止同時承接小米、格力空調業務
|小米(01810)發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身；小米回應「潛水錶不建議潛水用」指報道失實，是不同型號產品
|比亞迪(01211)漢L、唐L史上最強OTA升級：支持車位到車位輔助駕駛
|何小鵬稱小鵬(09868)第100萬台整車今日下線，X9超級增程版1小時大定破全天紀錄
|廣汽(02238)豐田鴻蒙聯手「鉑智7」發布，目標「20萬級純電旗艦第一車」；馮興亞稱廣汽全固態電池中試產線建成試產；計劃2027年大規模量產具身智能機器人
|北汽(01958)極狐首款豪華中大型MPV首發亮相，面向全網徵名
|鍾漢良以準車主亮相蔚來(09866)展台，古天樂成樂道L90黑騎士特別版大使
|長和(00001)據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元
|怡俊集團控股(02442)中途停牌，停牌前報4.82元微升；待發內幕消息
|合和實業胡應湘稱合和中心出租率都保持90%以上，安柏環球金融近日承租
|花旗財富管理環球主管盛安德再度訪港，推動區域財富業務增長
|致浩達(01707)致同因公司前控股股東陳志遭制裁，辭任公司核數師
|星星集團(01560)附屬斥280萬美元投保人壽保單
|建發新勝(00731)林恆輝辭去公司財務總監，陳雅玲接任
|周大福創建(00659)恢復公眾持股量
|路勁(01098)附屬公司新選環球被提清盤申請
|榮豐億控股(03683)過去兩年間前執行董事林群約1741萬股份被強制出售
|潤歌互動(02422)約6430萬元重新規劃至公司營運資金流周轉
|中國金茂(00817)據報計劃三年多以來首次發行境外債券
|會地DOUBLE COAST III提供525伙單位，短期內開價
|中國信達(01359)已行使贖回權，贖回二級資本債券
|冠轈控股(01872)核數師變更
|經緯天地(02477)分別委任李科為首席技術官、張小龍任首席營運官
|天成控股(02110)完成配售6000萬股，淨籌693萬元
|卓越教育(03978)受託人今購10萬股，總代價約48.4萬元
|騰訊控股(00700)今日回購104.2萬股，涉資6.36億元
|中國天化工(00362)委任共同及各別清盤人
|HGC環電與JCG簽署戰略合作備忘錄，推動馬來西亞AI數字基建
|何立峰湖北湖南調研稱推動外貿提質增效，打通統一大市場建設堵點
|北京科技型企業貸款餘額「十四五」期間年均增速約15%
|2025廣州車展開幕，近百輛新車首發；賽力斯指問界系列車型累計交付突破90萬輛；長安啟源全新Q05上市，「新央企」首款純電小型SUV，售7.99萬元起；一汽奧迪A5L乾崑智駕版上市，首款搭載華為乾崑智駕燃油車；東風日產「天籟．鴻蒙座艙」上市售12.99萬元起，首款鴻蒙座艙燃油車
|中國5G+工業互聯網大會開幕，中國移動攜5G-A等最新技術亮相
|深圳10月出口跌幅收窄至0.9%，進口轉跌5.7%
|摩爾線程科創板IPO定價每股114.28元，募資80億，下午網上路演
|銀行不良個貸轉讓加速，11月以來掛牌超260億元
|能源局指10月全社會用電量同比大增10.4%，首10月增5.1%
|國開行指「人民資產」訛稱與國開行合作，誤導投資者
|人行3750億逆回購利率持平，全周放水5540億；潘功勝出席「中國-阿聯酋支付合作項目」啟動，簽署跨境支付互聯互通備忘錄
|華為發布AI容器技術Flex:ai，實現單卡同時承載多個工作負載；華為雲在港成立AI生態聯盟，兼推MaaS等雲服務
|字節跳動估值據報升至4800億美元
|成都一宅地2.02億元底價成交
|招商蛇口等在上海成立置業公司
|廣東前10月房地產開發投資同比降20.7%，商品房銷售額降16.7%
|中國電信亮相5G+工業互聯網大會，展示「六張網」、AI等應用成果
|黛安芬宣布退出中國大陸市場，線上線下渠道12月起陸續停運
|財政部、中證監推薦增補兩家會計師事務所從事H股企業審計
|台股收跌3.6%，台灣批准英偉達投資10億新台幣建辦公樓
|中國駐日使館引用《聯合國憲章》敵國條款指日本等國再進犯，中國等國有權直接動武；外交部回應重啟「戰狼外交」：更應關注的是日本到底意欲何為；機構指中國遊客取消行程，日本年底前損失或達12億美元
|高市稱日本政府將以逐案方式，判定是否為存亡危機事態；美國務院副發言人表示對日本防衛承諾包括釣魚島
|英國首相施紀賢據報1月底訪問中國，七年來首次；英媒指施紀賢將批准中國駐英大使館新建計劃；英媒指施紀賢明年1月訪華，為英國首相時隔7年首次訪華
|美俄特使協商28點和平方案，包括烏克蘭割讓烏東大片領土
|特朗普豁免部分巴西關稅，盧拉表示「有限度感謝」
|美國國會預算辦公室下調關稅收入至3萬億美元，料難彌補特朗普減稅影響
|英擬收緊BNO「5+1」永居條件：英文須達B2，年收入門檻12.8萬港元
|日本央行行長植田和男稱若經濟和物價狀況改善將繼續加息；高市早苗公布疫情來最大規模刺激經濟措施，總規模達21.3萬億日圓
|聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧；大摩、小摩相繼放棄對聯儲局12月降息的預測
|OpenAI宣布與富士康合作，共同推進硬件設計和美國製造
|Meta於12月4日起關閉澳洲16歲以下青少年帳戶，遵循該國政府禁令
|英偉達績後獲女股神Cathie Wood方舟基金買入，三個月以來首度增持
|國務院免去尹宗華中聯辦副主任職務
|政府取消對比利時、法國、印尼和馬來西亞沙巴東海岸地區黃色外遊警示
|李家超鼓勵銀行處理具還款能力企業貸款採取靈活包容態度
|蔡傑銘稱考慮成立平台公司開發新田科技城，公司要訂立績效指標
|金管局指生成式人工智能存在產生「幻覺」風險，建議銀行在決策過程中保留人的控制權
|香港銀行向金管局貼現窗借取2000萬港元隔夜流動性
|政府招標出售青衣用地作電動車高速充電站，明年1月30日截標
|維港渡海泳明日舉行，灣仔北尖沙咀封路；環保署指維港渡海泳明日舉行，確保水質符合相關國際比賽嚴格標準
|內地大乙半導體以香港為總部拓業務，形成「研發在香港、中試在大灣區、市場在全球」協同模式
|GUM指11月強積金人均暫蝕4042元，年初至今賺逾4萬元
|運輸署指智慧交通基金批出兩個項目
|智能對話應用程式「港話通」試運行版已上架，市民可下載
|中原CCL按周升0.54%連升兩周，創73周新高，樓價暫累升3.52%
|兩個機構獲選為體育爭議解決先導計劃管理及科技服務供應商
|社署援助金直接匯入內地帳戶，廣東及福建香港長者受惠
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽