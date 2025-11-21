《日入而息》信達生物染藍科指加入零跑汽車，傳長和分拆屈臣氏於港英上市籌156億元

創新實業暗盤報13.2元，高招股價逾20%

名創優品(09896)第三季經調整EBITDA升19%，收入增28%超過指引上限

網易(09999)稱專注已有成功遊戲產品，新項目開發謹慎

攜程集團(09961)梁建章在港設基金，以香港為試點向在學博士生發放5萬元生育津貼

香港快運指將為前往日本航班乘客提供靈活安排，大灣區航空稱彈性處理退票

美的(00300)回應要求售後停止小米格力業務抔示無強制排他性行為；美的據報要求所有售後服務商停止同時承接小米、格力空調業務

小米(01810)發布輔助駕駛HAD增強版強調「安全是一切」，雷軍確認不現身；小米回應「潛水錶不建議潛水用」指報道失實，是不同型號產品

比亞迪(01211)漢L、唐L史上最強OTA升級：支持車位到車位輔助駕駛

何小鵬稱小鵬(09868)第100萬台整車今日下線，X9超級增程版1小時大定破全天紀錄

廣汽(02238)豐田鴻蒙聯手「鉑智7」發布，目標「20萬級純電旗艦第一車」；馮興亞稱廣汽全固態電池中試產線建成試產；計劃2027年大規模量產具身智能機器人

北汽(01958)極狐首款豪華中大型MPV首發亮相，面向全網徵名

鍾漢良以準車主亮相蔚來(09866)展台，古天樂成樂道L90黑騎士特別版大使

長和(00001)據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元

怡俊集團控股(02442)中途停牌，停牌前報4.82元微升；待發內幕消息

合和實業胡應湘稱合和中心出租率都保持90%以上，安柏環球金融近日承租

花旗財富管理環球主管盛安德再度訪港，推動區域財富業務增長

致浩達(01707)致同因公司前控股股東陳志遭制裁，辭任公司核數師

星星集團(01560)附屬斥280萬美元投保人壽保單

建發新勝(00731)林恆輝辭去公司財務總監，陳雅玲接任

周大福創建(00659)恢復公眾持股量

路勁(01098)附屬公司新選環球被提清盤申請

榮豐億控股(03683)過去兩年間前執行董事林群約1741萬股份被強制出售

潤歌互動(02422)約6430萬元重新規劃至公司營運資金流周轉

中國金茂(00817)據報計劃三年多以來首次發行境外債券

會地DOUBLE COAST III提供525伙單位，短期內開價

中國信達(01359)已行使贖回權，贖回二級資本債券

冠轈控股(01872)核數師變更

經緯天地(02477)分別委任李科為首席技術官、張小龍任首席營運官

天成控股(02110)完成配售6000萬股，淨籌693萬元

卓越教育(03978)受託人今購10萬股，總代價約48.4萬元

騰訊控股(00700)今日回購104.2萬股，涉資6.36億元

中國天化工(00362)委任共同及各別清盤人