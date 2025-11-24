恒指期貨現貨月份未平倉合約總數142929張，減996張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(21日)共為142929張，較前減996張；若計入其他月份的未平倉合約，總數169998張，增2213張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/11(五)
|142929
|-996
|169998
|2213
|20/11(四)
|143925
|12245
|167785
|14801
|19/11(三)
|131680
|-9177
|152984
|-7834
|18/11(二)
|140857
|3800
|160818
|4819
|17/11(一)
|137057
|-11612
|155999
|-11669
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/11(五)
|45941
|-2159
|61330
|-1486
|20/11(四)
|48100
|1894
|62816
|3704
|19/11(三)
|46206
|-786
|59112
|-402
|18/11(二)
|46992
|671
|59514
|1061
|17/11(一)
|46321
|2442
|58453
|2366
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
