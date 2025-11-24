恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212904張增5166張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(21日)共為212904張，較前增5166張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263753張，增10456張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/11(五)
|212904
|5166
|263753
|10456
|20/11(四)
|207738
|5607
|253297
|12389
|19/11(三)
|202131
|-5998
|240908
|-5087
|18/11(二)
|208129
|5734
|245995
|7511
|17/11(一)
|202395
|-19756
|238484
|-16953
|21/11(五)
|108853
|-3212
|131907
|-2695
|20/11(四)
|112065
|-2370
|134602
|1564
|19/11(三)
|114435
|1389
|133038
|1441
|18/11(二)
|113046
|-1708
|131597
|-1148
|17/11(一)
|114754
|2837
|132745
|5165
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
