24/11/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數212904張增5166張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(21日)共為212904張，較前增5166張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263753張，增10456張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/11(五)212904516626375310456
20/11(四)207738560725329712389
19/11(三)202131-5998240908-5087
18/11(二)20812957342459957511
17/11(一)202395-19756238484-16953

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/11(五)108853-3212131907-2695
20/11(四)112065-23701346021564
19/11(三)11443513891330381441
18/11(二)113046-1708131597-1148
17/11(一)11475428371327455165

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

