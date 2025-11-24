期指高開352點報25585，國指期貨升116點報9034

期指高開352點報25585，國指期貨高開116點報9034，科指期貨高開89點報5488。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 09:15
