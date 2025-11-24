即月期指最後交易價25714升481點，低水3點

即月期指最後交易價25714，升481點，低水3點，暫成交143771張。即月國指期貨最後交易價9081，升163點，高水2點，暫成交161278張。另外，即月科指期貨最後交易價5553，升154點，高水7點，暫成交232631張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
24/11/2025 16:31
即月期指最後交易價25714，升481點，低水3點，暫成交143771張。即月國指期貨最後交易價9081，升163點，高水2點，暫成交161278張。另外，即月科指期貨最後交易價5553，升154點，高水7點，暫成交232631張。
《經濟通通訊社24日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰24/11/2025 16:46 即月期指最後交易價２５７１４升４８１點，成交１４４０３２張
下一篇新聞︰24/11/2025 15:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５１﹒５升３１﹒…
24/11/2025 17:21 《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布達拉斯製造…
24/11/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５６６３點，跌５１點，低水５４點
24/11/2025 09:15 期指高開３５２點報２５５８５，國指期貨升１１６點報９０３４
24/11/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６５１﹒２５，升３…
24/11/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１２９０４張增５１６６張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N