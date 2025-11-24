即月期指最後交易價25714升481點，成交144032張

即月期指最後交易價25714，升481點，低水3點，成交144032張。即月國指期貨最後交易價9081，升163點，高水2點，成交161704張。另外，即月科指期貨最後交易價5553，升154點，高水7點，成交232631張。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/11/2025 16:46
