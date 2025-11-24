《日入而息》阿里明放榜料第二財季少賺68%，文遠知行上季經調整虧損擴至2.8億人幣，

|據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來；李家超稱日方錯誤言論嚴重惡化中日人員交流氣氛，令交流效果成疑；共同社指香港警方將缺席下月日本駐港總領事館活動
|外交部指中日韓未就領導人會議達共識，當前不具備舉行條件；高市早苗冀與中方對話，外交部指先收回涉台錯誤言論；日本擬在與那國島部署防空導彈，中方斥挑動軍事對立；中國郵輪紛取消日本靠岸，延長停留南韓時間；航班管家DAST指12條中日航線取消所有航班
|阿里(09988)明放榜料第二財季少賺68%，即時零售業務或勁蝕約300億人幣
|文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍
|國泰航空(00293)及香港快運10月接載旅客逾320萬人次，按月增21%，密切留意日本旅遊需求
|創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄
|彭博指港銀助地方融資平台違規發債，回報率由「8厘回報變16厘」
|彭博指泰國加密貨幣交易所Bitkub考慮赴港IPO上市
|陳美寶稱29個低空經濟監管沙盒試點項目已獲推動及落地，明年初推動「監管沙盒X」延展應用場境
|積金評級指11月強積金人均暫蝕4140元，年初至今賺近4萬元；積金局表示第三季永久離港提早提取強積金涉及金額約16.61億元
|阿里巴巴(09988)「千問」App首周下載破1000萬，刷新AI類應用增長紀錄；盒馬旗下「超盒算NB」首次開放加盟，加盟費每年5萬元
|小米(01810)確認汽車電池產線曾起火，惟強調涉人為失誤非設計瑕疵
|李強晤德國總理稱加強戰略溝通，打造新興領域合作；李強會見南非副總統冀早日落地零關稅，助更多商品入華；潘功勝晤南非儲備銀行行長，見證銀聯簽署跨境支付合作備忘錄
|貝森特稱停擺造成110億美元損失，但經濟沒有衰退風險；網傳馬斯克政府效率部已不存在，美國人事管理局長否認
《即日市況》
|恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲
《深滬股市》
|滬指收升0.05%，成交縮量2379億，MSCIA股指數換馬盤後生效
《美元匯價》
|歐元最新報1.1532/34，日圓最新報156.71/72
《公司業績》
|中國旺旺(00151)中期純利跌7.8%至17.2億人幣，不派息
|金奧國際(00009)中期虧轉盈賺2億元，不派息
《公司資訊》
|卓越睿新通過聯交所上市聆訊，去年純利按年增29%
|創新實業(02788)收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄
|創新實業(02788)首掛開報15.2元較招股價高逾38%，每手賺2105元
|德祥地產(00199)開市前停牌，待發內幕消息
|螞蟻集團旗下AI助手「靈光」App上線6天下載量突破200萬
|信置合作發展油塘柏景峰首輪銷售套現逾8.35億，即日加推108伙
|新世界(00017)佐敦新盤瑧爾本周五盡推63伙首輪銷售，入場價491.7萬起；佐敦瑧爾加推33伙，入場價524.4萬起
|長江基建(01038)舉行環球一家同樂日，逾1200名員工及家屬參與
|比亞迪(01211)與美的(00300)達成戰略合作，打造「人-車-家」智能生活新模式
|中銀香港(02388)支持港府跨境發放可攜現金援助安排，助力跨境養老金融互聯互通
|美團(03690)建設「騎手公寓」供騎手入住，提供補貼確保月租低市場水平
|非凡領越(00933)旗下Clarks在沃爾瑪及抖音等多個電商平台開設線上店舖
|南旋控股(01982)美國關稅並沒有影響相關訂單，料毛利率有提升空間
|第四範式(06682)中證監已受理公司H股全流通，涉約1377.9萬股內資股
|中國高速傳動(00658)獨立調查結果指有可信理由相信豐盛(00607)等人士已觸犯中國刑事法律
|兆科眼科(06622)兩款滴眼液分別獲內地批准臨床試驗申請及上市
|冠忠巴士(00306)就出售四川非全資附屬公司股權進行磋商
|中港石油(00632)兩附屬與浙江都美電氣技術訂立市場發展服務技術及開發等協議
|會德豐合作發展啟德DOUBLE COAST III最快周內開價，12月初推售
|卓越教育(03978)受託人於公開市場上購買合共5萬股
|石四藥集團(02005)取得國家藥監局有關氨茶鹼片藥品生產註冊批件
|騰訊控股(00700)今日回購102.2萬股，涉資6.36億元
《中國要聞》
|剛果（金）暴力衝突頻發，中國使館提醒公民立即撤離
|內蒙古十五五建成全國最大稀土新材料基地、全球領先稀土應用基地
|上海集成電路產業投資基金二期增資至240.6億，增幅66%
|王滬寧深圳、惠州調研指為推進大灣區建設發揮更大作用
|1200億一個月期國庫現金定存中標利率1.73%再創新低，21天期首招標利率未公布
|今年首三季登記結婚數量比去年同期增加40.5萬對
|內地汽柴油價每噸分別下調70、65元，年內第十降
|內地首10月FDI錄6219.3億，降幅略收窄至10.3%；前10月內地累計發電裝機容量37.5億千瓦，同比增長17.3%；前10月內地銷售彩票5230.3億，同比增長1.9%
|2025年第二屆中國國際鋰業大會將於今日下午在成都開幕
|16隻硬科技主題基金獲批，包括首批7隻科創創業人工智能ETF
|國信辦公安部指大型網絡平台個人信息須存儲境內
|工信部指三方面推動集成電路產業高質量發展
|央企專業化整合項目集中簽約，中國旅遊集團組建郵輪運營平台
|人行3387億逆回購利率持平，淨投放557億；人行預告明日續做1萬億元MLF，連續九個月增量續做
|中紀委駐中證監紀檢監察組前組長王會民涉大搞利益交換等，開除黨籍被起訴
|長城旗下毫末智行傳停工解散，曾是智駕領域獨角獸
|交通部加快推進低空經濟安全有序發展、汽車租賃業高質發展
|深圳口岸今年旅客通關總量破2.4億人次，超越去年全年
|上海年內第九批次土拍，金茂逾37億底價摘寶山區宅地
|摩爾線程今起申購，公私募、券商等共267家機構擬配售
|中國將開展太空探源科學衛星計劃，探尋宇宙和生命起源
|瑞銀估中國房地產低迷態勢恐要持續至少兩年
|上海整治AI濫用，3家生成式AI服務網站拒不整改被立案處罰
|京東外賣指有詐騙分子冒名寄送卡片，以「百億補貼」等名義誘掃碼領獎
《寶島快訊》
|台股收升0.26%，報26504.24點
《大國博弈》
|印度時隔五年全面恢復向中國公民發放旅遊簽證
|日媒指中方拒絕明年1月出席中日韓首腦會談；共同社指香港警方將缺席下月日本駐港總領事館活動
《國際要聞》
|G20南非峰會發表宣言，重申通過多邊合作實現可持續發展
|東京汽車衝上行人路11人受傷，其中兩人心肺停止
|印度及加拿大同意重啟談判，力爭實現貿易額翻倍
|特朗普據悉已選擇擱置對加拿大的額外關稅
|路透指歐洲國家擬建議俄羅斯重返八國集團
|魯比奧稱烏克蘭接受28點和平方案的最後期限可放寬至感恩節後
《外圍經濟》
|韓國主要商業銀行今年家庭貸款總額已基本用盡
|歐洲天然氣價格跌破30歐元，為2024年5月以來最低
|美股期權市場劇烈波動過後，投資者擔心今年上漲行情已近尾聲；DWS：美國9月就業增長回升，12月料暫不減息；美債面臨新的數據真空期，市場觀望情緒濃厚
|庫克暫不卸任蘋果CEO，或任職至2028年
|甲骨文大起大落蒸發1300億美元，創辦人艾里森仍居富豪榜第三名
|加密貨幣資產波動，侵蝕特朗普家族及支持者財富
《其他消息》
|陳茂波將啟程赴英國及意大利訪問，與當地工商界及企業會面
|團結香港基金指港府與國家體育總局等簽四方協議，推動香港與大灣區體育人才及科研更深入合作
|花旗財富主管料美股牛市仍有空間，亞洲客戶資金流入規模強勁
|中原十大屋苑周末錄7宗成交，重返單位數水平；中原工商舖指10月份商廈租賃成交按月升2.38%，各區空置率均錄回落；中原施永青料樓價三年內由低位反彈逾4成，新升浪可持續六年反彈達85%
|仲量聯行指11月中環甲廈租金按月升0.1%，空置率增0.5個百分點
|據報CargoX專家小組已制定初步路線圖，金管局最快下月初公布
|據報基滙資本尋求延長貸款到期期限，涉內房資產
|醫管局非緊急放射服務預約日期前14日未付款會被取消，服務明年收費
|金管局指Blackridge Partners Ltd並沒有認可於香港經營銀行業務或接受存款業務
