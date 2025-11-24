《日入而息》阿里明放榜料第二財季少賺68%，文遠知行上季經調整虧損擴至2.8億人幣，

據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來；李家超稱日方錯誤言論嚴重惡化中日人員交流氣氛，令交流效果成疑；共同社指香港警方將缺席下月日本駐港總領事館活動

外交部指中日韓未就領導人會議達共識，當前不具備舉行條件；高市早苗冀與中方對話，外交部指先收回涉台錯誤言論；日本擬在與那國島部署防空導彈，中方斥挑動軍事對立；中國郵輪紛取消日本靠岸，延長停留南韓時間；航班管家DAST指12條中日航線取消所有航班

阿里(09988)明放榜料第二財季少賺68%，即時零售業務或勁蝕約300億人幣

文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

國泰航空(00293)及香港快運10月接載旅客逾320萬人次，按月增21%，密切留意日本旅遊需求

創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄

彭博指港銀助地方融資平台違規發債，回報率由「8厘回報變16厘」

彭博指泰國加密貨幣交易所Bitkub考慮赴港IPO上市

陳美寶稱29個低空經濟監管沙盒試點項目已獲推動及落地，明年初推動「監管沙盒X」延展應用場境

積金評級指11月強積金人均暫蝕4140元，年初至今賺近4萬元；積金局表示第三季永久離港提早提取強積金涉及金額約16.61億元

阿里巴巴(09988)「千問」App首周下載破1000萬，刷新AI類應用增長紀錄；盒馬旗下「超盒算NB」首次開放加盟，加盟費每年5萬元

小米(01810)確認汽車電池產線曾起火，惟強調涉人為失誤非設計瑕疵

李強晤德國總理稱加強戰略溝通，打造新興領域合作；李強會見南非副總統冀早日落地零關稅，助更多商品入華；潘功勝晤南非儲備銀行行長，見證銀聯簽署跨境支付合作備忘錄