25/11/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109294張，減33635張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為109294張，較前減33635張；若計入其他月份的未平倉合約，總數173907張，增3909張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/11(一)109294-336351739073909
21/11(五)142929-9961699982213
20/11(四)1439251224516778514801
19/11(三)131680-9177152984-7834
18/11(二)14085738001608184819

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/11(一)26384-19557613322
21/11(五)45941-215961330-1486
20/11(四)481001894628163704
19/11(三)46206-78659112-402
18/11(二)46992671595141061

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

