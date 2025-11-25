恒指期貨現貨月份未平倉合約總數109294張，減33635張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為109294張，較前減33635張；若計入其他月份的未平倉合約，總數173907張，增3909張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(一)
|109294
|-33635
|173907
|3909
|21/11(五)
|142929
|-996
|169998
|2213
|20/11(四)
|143925
|12245
|167785
|14801
|19/11(三)
|131680
|-9177
|152984
|-7834
|18/11(二)
|140857
|3800
|160818
|4819
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(一)
|26384
|-19557
|61332
|2
|21/11(五)
|45941
|-2159
|61330
|-1486
|20/11(四)
|48100
|1894
|62816
|3704
|19/11(三)
|46206
|-786
|59112
|-402
|18/11(二)
|46992
|671
|59514
|1061
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
