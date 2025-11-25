恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數175641張減逾四萬七張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為175641張，較前減47167張；若計入其他月份的未平倉合約，總數295178張，減18963張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(一)
|175641
|-47167
|295178
|-18963
|21/11(五)
|222808
|20419
|314141
|29954
|20/11(四)
|202389
|2556
|284187
|17984
|19/11(三)
|199833
|-13173
|266203
|-11776
|18/11(二)
|213006
|6953
|277979
|7330
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|24/11(一)
|56892
|-20113
|131185
|-14954
|21/11(五)
|77005
|1956
|146139
|5132
|20/11(四)
|75049
|-329
|141007
|14137
|19/11(三)
|75378
|-2532
|126870
|-2217
|18/11(二)
|77910
|79
|129087
|-347
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好