  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

25/11/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數175641張減逾四萬七張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為175641張，較前減47167張；若計入其他月份的未平倉合約，總數295178張，減18963張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/11(一)175641-47167295178-18963
21/11(五)2228082041931414129954
20/11(四)202389255628418717984
19/11(三)199833-13173266203-11776
18/11(二)21300669532779797330

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/11(一)56892-20113131185-14954
21/11(五)7700519561461395132
20/11(四)75049-32914100714137
19/11(三)75378-2532126870-2217
18/11(二)7791079129087-347

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

上一篇新聞︰25/11/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６３５０張減逾三萬六張

下一篇新聞︰25/11/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１０９２９４張，減３３６３５張

其他
More

24/11/2025 19:30  《再戰明天》美國公布ＰＰＩ等數據，阿里周大福公布業績

24/11/2025 19:29  《日入而息》阿里明放榜料第二財季少賺68%，文遠知行上季經調整虧損擴至2.8億人幣，

24/11/2025 17:21  《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布達拉斯製造…

24/11/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５６６３點，跌５１點，低水５４點

24/11/2025 16:46  即月期指最後交易價２５７１４升４８１點，成交１４４０３２張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區